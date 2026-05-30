Юрист предупредила о рисках штрафов за феминитивы
Нейтральное употребление слов "руководительница" или "авторка" не наказуемо, но в контексте пропаганды ЛГБТ* может обернуться крупными санкциями
30 мая 2026, 22:22, ИА Амител
Доктор юридических наук, представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар в беседе с "Абзацем" разъяснила, когда использование слов-феминитивов может обернуться крупными штрафами.
По ее словам, сами по себе такие слова, как "руководительница", не нарушают закон, но в определенном контексте они могут быть расценены как элемент пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, что попадает под статью 6.21 КоАП РФ.
Айвар подчеркнула, что нейтральное употребление феминитива (например, в новости о назначении женщины на должность или в деловой переписке) не образует состава правонарушения. Однако если слово используется в материале, который в целом продвигает ЛГБТ*-повестку, правоприменитель может усмотреть нарушение.
Эксперт напомнила, что после признания международного движения ЛГБТ* экстремистским в 2023 году Росфинмониторинг и некоторые суды действительно стали считать феминитивы одним из возможных признаков принадлежности к этому движению. При этом одного-двух слов недостаточно — необходима доказанная системная деятельность.
«На практике риски возникают в двух случаях: когда феминитивы используются в материале с ярко выраженной ЛГБТ*-символикой или пропагандистским посылом, а также при массовом и демонстративном употреблении таких форм в публичном пространстве с целью подчеркнуть гендерную повестку. Штрафы по статье 6.21 КоАП РФ довольно серьезные: от 50 тысяч рублей для граждан до 1 миллиона для юридических лиц, с возможным приостановлением деятельности СМИ», — пояснила Айвар.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
22:37:03 30-05-2026
Таблетки выпить забыла?
22:45:27 30-05-2026
Мировушка - судья мирового суда
Прокурорша - прокурор женщина.
Замша - Заместитель.
Юристка.
Адвокатша.
Секретарша.
Я юрист более 35 лет проработавший в суде, адвокатуре, прокуратуре на разных должностях привык уже что народ так называет работников. И что теперь всех привлекать?
20:06:29 31-05-2026
Гость (22:45:27 30-05-2026) Мировушка - судья мирового судаПрокурорша - прокурор жен... учительница, медсестра, санитарка- теперь только учитель, медбрат, санитар)))
20:30:06 31-05-2026
Гость (22:45:27 30-05-2026) Мировушка - судья мирового судаПрокурорша - прокурор жен... Естественно, а что смотреть на них?))) Замша это еще и вид кожи, я б отмазался))
06:10:29 31-05-2026
Ф@минология - наука о том, где что-то не по.
07:22:28 31-05-2026
Совсем зарапортовались!
09:03:06 31-05-2026
Александр (07:22:28 31-05-2026) Совсем зарапортовались!... Привыкайте) К тому, что при необходимости посадить по нашим законам можно абсолютно любого. Скажете, что вам сложно сложно с ребенком - надо много денег, надо то, надо се. В публичном поле. И этого уже достаточно, чтобы вас привлечь за пропаганду чайлдфри. У нас уже слово "мастерица" попало в расстрельный список в плане феминитивов, а слово "зелье" считается пропагандой наркотиков. Так что кушайте, не обляпайтесь.
08:39:02 31-05-2026
Если бы у бабушки был нос, она былабы дедушкой.
08:43:51 31-05-2026
моя твоя не понимает...вот беда то ,однако..
13:14:38 31-05-2026
Чувствуется, что в дурках двери открыты.
18:01:03 31-05-2026
Похоже, это результат какого-то конкурса, в нём участвуют кое-кто…
18:02:44 31-05-2026
Вот не даром в наРоде поговорка: молчи и за умного сойдешь🤦♂️
20:10:04 31-05-2026
Все в кучу свалено. И ЛГБТ тут каким боком вообще? Какое-то массовое помешательство.
10:38:12 01-06-2026
Этот дурдом с запретами когда-нибудь кончится?