Юрист предупредила о рисках штрафов за феминитивы

Нейтральное употребление слов "руководительница" или "авторка" не наказуемо, но в контексте пропаганды ЛГБТ* может обернуться крупными санкциями

30 мая 2026, 22:22, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доктор юридических наук, представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар в беседе с "Абзацем" разъяснила, когда использование слов-феминитивов может обернуться крупными штрафами.

По ее словам, сами по себе такие слова, как "руководительница", не нарушают закон, но в определенном контексте они могут быть расценены как элемент пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, что попадает под статью 6.21 КоАП РФ.

Айвар подчеркнула, что нейтральное употребление феминитива (например, в новости о назначении женщины на должность или в деловой переписке) не образует состава правонарушения. Однако если слово используется в материале, который в целом продвигает ЛГБТ*-повестку, правоприменитель может усмотреть нарушение.

Эксперт напомнила, что после признания международного движения ЛГБТ* экстремистским в 2023 году Росфинмониторинг и некоторые суды действительно стали считать феминитивы одним из возможных признаков принадлежности к этому движению. При этом одного-двух слов недостаточно — необходима доказанная системная деятельность.

«На практике риски возникают в двух случаях: когда феминитивы используются в материале с ярко выраженной ЛГБТ*-символикой или пропагандистским посылом, а также при массовом и демонстративном употреблении таких форм в публичном пространстве с целью подчеркнуть гендерную повестку. Штрафы по статье 6.21 КоАП РФ довольно серьезные: от 50 тысяч рублей для граждан до 1 миллиона для юридических лиц, с возможным приостановлением деятельности СМИ», — пояснила Айвар.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ