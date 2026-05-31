Такой день. Жертвы водоемов, ДТП и мошенников

О главных событиях на Алтае за 31 мая

31 мая 2026, 23:47, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и глава Барнаула Вячеслав Франк поздравили работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником — Днем химика.

30 мая 15-летний подросток утонул на реке Алей в селе Новоалександровка Рубцовского района — СУ СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Женщина погибла в результате ДТП в Шелаболихинском районе. Еще два человека пострадали. Инцидент произошел 31 мая около 12:20 на 35-м километре автодороги Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области.

По предварительной информации, 62-летний мужчина, управлявший автомобилем УАЗ, двигался со стороны Новосибирска и в районе села Кучук столкнулся с автомобилем Toyota Vista под управлением 55-летнего водителя, который ехал со стороны Павловска в направлении Камня-на-Оби.

28-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников, которые под предлогом продажи видеокарт для компьютера похитили у него более 197 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.