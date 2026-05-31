До +25. Какая погода ждет Алтайский край 31 мая

В Барнауле воздух прогреется до +22 градусов

31 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

От +20 до +25 градусов составит температура в Алтайском крае днем 31 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.