До +25. Какая погода ждет Алтайский край 31 мая
В Барнауле воздух прогреется до +22 градусов
31 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru
От +20 до +25 градусов составит температура в Алтайском крае днем 31 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
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