Нужно знать каждому. Как правильно проезжать перекрестки
В 2025 году на перекрестках Алтайского края погибло 12 человек
15 апреля 2026, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJR8yub
Проезд перекрестков — один из самых распространенных и опасных маневров, требующих от водителей повышенного внимания, ответственности и соблюдения правил дорожного движения. Неправильный проезд таких участков может обернуться штрафом или дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Каких видов бывают перекрестки и как проезжать их правильно и безопасно — читайте в материале amic.ru.
Статистика ДТП на перекрестках
Перекрестки являются точками пересечения транспортных потоков, где вероятность столкновения значительно возрастает, если кто-то из водителей игнорирует ПДД РФ. За 12 месяцев 2025 года в Алтайском крае было зарегистрировано 448 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли из-за нарушения правил проезда перекрестков. В этих авариях погибло 12 человек, а 637 получили ранения разной степени тяжести.
Причины аварий на перекрестках
Чаще всего аварии на перекрестках случаются из-за нарушений ПДД РФ водителями. Среди них:
- несоблюдение очередности проезда;
- нарушение требований сигналов светофора;
- игнорирование требований дорожных знаков;
- нарушение скоростного режима;
- ошибки при выполнении маневров (поворота налево, разворота, перестроения и так далее).
Недостаточная видимость, отвлечение от дороги (например, на телефон), усталость водителя и другие факторы также увеличивают вероятность ДТП на перекрестке.
Что такое перекресток?
Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, перекресток — это зона, где пересекаются, примыкают друг к другу или разветвляются автодороги на одном уровне, ограниченном воображаемыми границами, которые соединяют противоположные закругления дорог. Перекрестками не будут являться места въезда или выезда с прилегающих территорий (дворы, автозаправочные станции, парковки и другие), а также многоуровневые транспортные развязки с эстакадами.
Какими бывают перекрестки?
В первую очередь нужно знать, что перекрестки бывают разных типов и форм.
По форме:
- крестообразными;
- X-образными;
- T-образными.
По способу регулирования:
- регулируемыми — движение регулируется светофором или регулировщиком;
- нерегулируемыми — очередность проезда определяют знаки приоритета, разметка и сами водители (в случае отсутствия дорожных знаков) по правилу "помехи справа" (при равнозначных дорогах) или уступая дорогу тем, кто едет по главной.
По значимости пересекающихся дорог:
- равнозначными — здесь пересекаются дороги одинаковой значимости. На них нет знаков приоритета или разметки, указывающей на главную дорогу;
- неравнозначными — на таких перекрестках одна дорога является главной по отношению к другим.
Как проезжать перекрестки?
От типа перекрестков зависит очередность проезда, говорится в 13-м разделе ПДД РФ. На регулируемых перекрестках необходимо строго следовать сигналам светофора. Недопустимо выезжать на перекресток на мигающий желтый или красный сигнал, а также начинать движение, не убедившись в отсутствии пешеходов и других транспортных средств, завершающих маневр.
Особое внимание следует уделять нерегулируемым перекресткам, где водитель, который едет по второстепенной дороге, должен уступить двигающимся по главной дороге автомобилям. Приоритет движения определяется правилом "помехи справа" или знаками:
- знак 2.1 "Главная дорога" (в форме желтого ромба с белой рамкой) — если водитель едет по главной дороге, то в таком случае он имеет преимущество перед теми, кто движется по второстепенной дороге;
- знак 2.4 "Уступите дорогу" (в форме перевернутого треугольника с красной рамкой) — знак устанавливается перед пересечением второстепенной дороги с главной. Он указывает, что водитель обязан пропустить всех, кто движется по главной дороге, а если она меняет направление — и тех, кто едет со встречного направления по главной;
- знаки 2.3.2–2.3.7 "Примыкание второстепенной дороги к главной" (в форме треугольника с красной рамкой, на котором тонкой линией изображена второстепенная дорога, которая примыкает к главной дороге, обозначенной широкой линией) — такие знаки предупреждают о приближении к перекрестку, на котором у водителя будет приоритет, и показывают, с какой стороны будет примыкать второстепенная дорога;
- знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" ("Стоп") — в таком случае полная остановка обязательна, даже если помех нет.
Для безопасного проезда перекрестков необходимо соблюдать ряд правил:
— при подъезде к такому участку необходимо заранее снижать скорость для оценки дорожной ситуации, обратить внимание на знаки, разметку и сигналы светофоров;
— нужно заранее занять соответствующую полосу дороги для дальнейшего маневра. Поворот направо осуществляется с правого ряда, налево — с левого ряда, при этом необходимо заблаговременно включать указатели поворота, чтобы предупредить других участников движения о своих намерениях;
— перед выездом необходимо убедиться в отсутствии пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ, собирающихся пересечь дорогу. Нужно помнить и о том, что пешеходы — это приоритет. При повороте налево или направо водитель обязан пропустить пешеходов, которые переходят проезжую часть. Это правило действует всегда, независимо от наличия пешеходного перехода;
— нельзя выезжать на пересечение дорог, если там образовался затор, так как это не даст возможности в движении для автомобилей, которые двигаются в поперечном направлении.
«Четкая оценка дорожной обстановки и уверенность в безопасности маневра — залог успешного маневра», — отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.
Какие штрафы грозят нарушителям на перекрестках?
За выезд на встречную полосу на перекрестке нарушителю грозит штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Также по статье 12.12 КоАП РФ за проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий сигнал светофора придется заплатить штраф 1500 рублей. За повторное нарушение придется раскошелиться на 7500 рублей или лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев.
За выезд на перекресток, на котором образовался затор, автолюбителю грозит штраф в размере 1000 рублей, а за заезд за "стоп-линию" на красный сигнал светофора — 800 рублей.
За то, что водитель не уступил дорогу транспорту, который имеет преимущество проезда, полагается штраф 1000 рублей. За несоблюдение правил разметки при повороте налево или развороте придется заплатить от 1500 до 2250 рублей.
ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531Социальная реклама
07:48:17 15-04-2026
Ещё существуют перекрёстки с круговым движением. Вот с ними основные трудности и возникают. Да и ДТП на таких перекрестках в разы чаще чем на регулируемых. Однако почему-то о них решили не напоминать. Напомню тогда я:
ВЫЕЗД С КОЛЬЦА РАЗРЕШЁН ТОЛЬКО ИЗ КРАЙНЕЙ ПРАВОЙ ПОЛОСЫ !!!
ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ТАК-ЖЕ КАК И ПРИ СЪЕЗДЕ С НЕГО НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК !!!
08:19:35 15-04-2026
Гость (07:48:17 15-04-2026) Ещё существуют перекрёстки с круговым движением. Вот с ними ...
Про въезд на перекрёсток с включённым правым поворотником можно поподробнее и со ссылкой на ПДД?
08:31:19 15-04-2026
йцукен (08:19:35 15-04-2026) Про въезд на перекрёсток с включённым правым поворотнико... Перекресток с круговым движением в России организован так, что при въезде на него вы всегда совершаете маневр направо (движение по кругу идет против часовой стрелки). Следовательно, согласно п. 8.1, вы обязаны включить именно правый указатель поворота.
08:47:09 15-04-2026
Гость (08:31:19 15-04-2026) Следовательно, согласно п. 8.1, вы обязаны включить именно правый указатель поворота.
А вы интересный экземпляр... Я бы даже сказал любопытный. Если действовать по вашей логике, вы должны включить указатель поворота когда едете по Павловскому тракту над Малахова? Вы же руль поворачиваете.
08:57:14 15-04-2026
Гость (08:47:09 15-04-2026) А вы интересный экземпляр... Я бы даже сказал любопытный... У вас нужно изъять водительское если оно есть. Павловский тракт - Малахова не круговое движение!
Ну убейте вы в поисковик и почитай ПДД вы ведь управляете средством повышенной опасности, не зная правил. Самое страшное , что таких большинство и они считают чудаками тех кто правила знает.
Это абсурдная и страшная ситуация если разобраться.
10:15:55 15-04-2026
Гость (08:57:14 15-04-2026) У вас нужно изъять водительское если оно есть. Павловский тр... Вас нужно лишить прав, ПДД вы абсолютно не знаете
11:14:56 15-04-2026
Гость (10:15:55 15-04-2026) Вас нужно лишить прав, ПДД вы абсолютно не знаете... Интересно кто вам вложил в голову левый поворотник. Даже Гугл не знает таких примеров. Вы знаете больше чем Гугл получается. Вообще спор конечно интересный. Что вам мешает прочитать правила правда не понятно. Я бы конечно предложил спор на деньги, но понятно что смысла нет
08:36:03 15-04-2026
йцукен (08:19:35 15-04-2026) Про въезд на перекрёсток с включённым правым поворотнико... И ведь не стыдно такое писать.
Ну откройте вы правила.
"При въезде на круговое движение (знак 4.3) необходимо включать правый указатель поворота. Согласно ПДД, въезд на кольцо считается поворотом направо, независимо от того, с какой полосы осуществляется въезд, так как руль поворачивается вправо. "
Вот об этом я изначально и написал, большая часть водителей не знает элементарные правила проезда перекрестка с круговым движением. Вы один из них
09:00:24 15-04-2026
Гость (07:48:17 15-04-2026) Ещё существуют перекрёстки с круговым движением. Вот с ними ... Все верно. Только правый поворот включается ПЕРЕД въездом на кольцо и выключается сразу после заезда. Далее сигналы поворота подаются только перед сменой полосы движения и сьезда с кольца из крайней правой полосы.
08:26:26 15-04-2026
ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК !!!
глупости не пишите,почитайте правила. или как на днях какой то член включил правый поворот и поехал дальше по кольцу,сигналя всем,кто выехал на кольцо,видя его сигнал съезда с кольца?
08:33:41 15-04-2026
Гость (08:26:26 15-04-2026) ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ПЕРЕКРЕСТОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ВК... Вот такие вот и включают левый!
Ну почитайте вы правила хоть раз.
10:15:04 15-04-2026
Гость (08:33:41 15-04-2026) Вот такие вот и включают левый!Ну почитайте вы правила х... Если я буду двигаться дальше по кольцу, то я включаю левый, и перед выездом с кольца - правый, если планирую сразу съехать на первом же съезде - то сразу включаю правый и заезжаю на кольцо правым рядом. Это информативно для других участников движения и я сам когда вижу такого - понимаю куда он будет двигать, в отличие от вас, тех кто тупо включает правый по ПДД и едет выпучив шары, зато формально по ПДД. Мозг то включайте хоть иногда, дорога - не место для недалеких. Это золотое правило, меня в 2000 инструктор в автошколе именно так обучал и он прав на 1000%, в отличие от вас которые кроме знакомых букв в ПДД ничего не видят.
10:26:43 15-04-2026
Гость (10:15:04 15-04-2026) Если я буду двигаться дальше по кольцу, то я включаю левый, ... И зачем вы включаете левый? Вы планируете перестроиться или просто едете по полосе? Если просто едете, то вы вводите в заблуждение других участников ДД.
10:55:59 15-04-2026
Гость (10:15:04 15-04-2026) Если я буду двигаться дальше по кольцу, то я включаю левый, ... Вы при перестроении в полосу левее, ещё один сигнал поворота включите?
Кольцо = прямая дорога + 4(иногда больше, иногда меньше) поворота направо. Всё!
Повернули на дорогу с правым сигналом, отключили, двигаетесь по дороге своим рядом. Перед поворотом с этой дороги, перестраиваетесь в правый ряд, повернули. Удобно, логично, понятно.
11:10:02 15-04-2026
Гость (10:55:59 15-04-2026) Вы при перестроении в полосу левее, ещё один сигнал поворота... Вы сами себе противоречите. Если кольцо = прямая с выездами, то зачем при въезде включать правый поворот?
11:33:30 15-04-2026
Гость (11:10:02 15-04-2026) Вы сами себе противоречите. Если кольцо = прямая с выездами,... Движение по кольцу по ПДД рассматривается как движение прямо. Вы даже здесь понять не можете о чём вам человек пишет. Но отчего-то считаете себя правым) а въезд на кольцо рассматривается как поворот на право.
Как ещё это разжевать я не знаю
11:45:07 15-04-2026
Гость (11:33:30 15-04-2026) Движение по кольцу по ПДД рассматривается как движение прямо... Именно!!! ПРЯМО!!! Зачем вы на въезде включаете ПРАВЫЙ поворот??? Вы же едете ПРЯМО!!! Тем более, что налево вам нельзя...
Хотя не отвечайте. Не надо тратить ничье время.
12:25:53 15-04-2026
Гость (11:45:07 15-04-2026) Именно!!! ПРЯМО!!! Зачем вы на въезде включаете ПРАВЫЙ повор... У вас дислексия видимо, другие объяснения ещё более обидные. Надеюсь вы не окажетесь рядом в потоке
11:16:58 15-04-2026
Гость (10:15:04 15-04-2026) Если я буду двигаться дальше по кольцу, то я включаю левый, ... А что вам инструктор говорил про красный и зелёный сигнал светофора интересно. Тоже ведь по-сути формальность
09:03:08 15-04-2026
А еще многие не догадываются даже, что если перед перекрестком стоит знак STOP. то нужно останавливаться все зависимости, есть ли кто на перекрестке или нет.
09:10:40 15-04-2026
Гость (09:03:08 15-04-2026) А еще многие не догадываются даже, что если перед перекрестк... Перекресток А.Петрова-Попова многие вообще проезжают на красный свет, т.к. понятие не имеют, что значат эти стрелочки прямо на светофоре и при чём тут стоп-линия. Там правда периодически дежурит экипаж. И разъясняет ну и прав лишает видимо
09:28:22 15-04-2026
Гость (09:10:40 15-04-2026) Перекресток А.Петрова-Попова многие вообще проезжают на крас... Это же надо было так бездумно и ущербно спроектировать светофорные объекты на перекрёстке, что масса водителей налетает там на штрафы. Пусть они у себя на Первой Западной такой же перекрёсток сделают и штрафуют друг друга с утра до вечера.
Был нормальный перекресток - нет же, сделали в сто раз хуже.
13:08:12 15-04-2026
Гость (09:28:22 15-04-2026) Это же надо было так бездумно и ущербно спроектировать свето... отвратительный был перекресток, сейчас нормально сделали, а ущербным которые пдд только на картинке видели он и кажется сложным, такие там обычно с пеной у рта орут что они по "полукольцу" ездили и у них главная дорога была.....
09:59:00 15-04-2026
Основное правило на перекрестке - "правило большого бампера", у кого он крепче, тот и прав.
10:04:47 15-04-2026
Если ты на главной можно ехать куда хочешь а по малахова надо ехать кругом.
10:17:29 15-04-2026
Гость (10:04:47 15-04-2026) Если ты на главной можно ехать куда хочешь а по малахова над... При наличии светофора понятие главный-не главный не работает.
10:39:34 15-04-2026
А подскажите чем отличаются крестообразные перекрестки от X-образных?
10:54:10 15-04-2026
гость (10:39:34 15-04-2026) А подскажите чем отличаются крестообразные перекрестки от X-... Крест - это христианский символ. А Х - богохульный.
11:30:15 15-04-2026
Вот бы комментарии почитали представители ГИБДД и разъяснили.
Как нужно проезжать круговой перекресток. А так аварком ежедневно разъясняется правила тем кто попал в ДТП т.к считал что он прав.
12:44:00 15-04-2026
Предлагаю изменить режим работы светофоров.Нынешний режим разделить на 4 фазы.Один-зеленый,остальные -красные.Далее ,с другой стороны,зеленый,остальные красные.Далее тоже самое .Машины не будут скапливаться в середине перекрестка. Пробок значительно меньше будет