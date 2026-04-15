В 2025 году на перекрестках Алтайского края погибло 12 человек

15 апреля 2026, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJR8yub

Перекресток / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Проезд перекрестков — один из самых распространенных и опасных маневров, требующих от водителей повышенного внимания, ответственности и соблюдения правил дорожного движения. Неправильный проезд таких участков может обернуться штрафом или дорожно-транспортным происшествием (ДТП). Каких видов бывают перекрестки и как проезжать их правильно и безопасно — читайте в материале amic.ru.

Статистика ДТП на перекрестках

Перекрестки являются точками пересечения транспортных потоков, где вероятность столкновения значительно возрастает, если кто-то из водителей игнорирует ПДД РФ. За 12 месяцев 2025 года в Алтайском крае было зарегистрировано 448 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли из-за нарушения правил проезда перекрестков. В этих авариях погибло 12 человек, а 637 получили ранения разной степени тяжести.

Причины аварий на перекрестках

Чаще всего аварии на перекрестках случаются из-за нарушений ПДД РФ водителями. Среди них:

несоблюдение очередности проезда;

нарушение требований сигналов светофора;

игнорирование требований дорожных знаков;

нарушение скоростного режима;

ошибки при выполнении маневров (поворота налево, разворота, перестроения и так далее).

Недостаточная видимость, отвлечение от дороги (например, на телефон), усталость водителя и другие факторы также увеличивают вероятность ДТП на перекрестке.

Перекресток / Фото: amic.ru

Что такое перекресток?

Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, перекресток — это зона, где пересекаются, примыкают друг к другу или разветвляются автодороги на одном уровне, ограниченном воображаемыми границами, которые соединяют противоположные закругления дорог. Перекрестками не будут являться места въезда или выезда с прилегающих территорий (дворы, автозаправочные станции, парковки и другие), а также многоуровневые транспортные развязки с эстакадами.

Какими бывают перекрестки?

В первую очередь нужно знать, что перекрестки бывают разных типов и форм.

По форме:

крестообразными;

X-образными;

T-образными.

По способу регулирования:

регулируемыми — движение регулируется светофором или регулировщиком;

нерегулируемыми — очередность проезда определяют знаки приоритета, разметка и сами водители (в случае отсутствия дорожных знаков) по правилу "помехи справа" (при равнозначных дорогах) или уступая дорогу тем, кто едет по главной.

По значимости пересекающихся дорог:

равнозначными — здесь пересекаются дороги одинаковой значимости. На них нет знаков приоритета или разметки, указывающей на главную дорогу;

неравнозначными — на таких перекрестках одна дорога является главной по отношению к другим.

Перекресток / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Как проезжать перекрестки?

От типа перекрестков зависит очередность проезда, говорится в 13-м разделе ПДД РФ. На регулируемых перекрестках необходимо строго следовать сигналам светофора. Недопустимо выезжать на перекресток на мигающий желтый или красный сигнал, а также начинать движение, не убедившись в отсутствии пешеходов и других транспортных средств, завершающих маневр.

Особое внимание следует уделять нерегулируемым перекресткам, где водитель, который едет по второстепенной дороге, должен уступить двигающимся по главной дороге автомобилям. Приоритет движения определяется правилом "помехи справа" или знаками:

знак 2.1 "Главная дорога" (в форме желтого ромба с белой рамкой) — если водитель едет по главной дороге, то в таком случае он имеет преимущество перед теми, кто движется по второстепенной дороге;

(в форме желтого ромба с белой рамкой) — если водитель едет по главной дороге, то в таком случае он имеет преимущество перед теми, кто движется по второстепенной дороге; знак 2.4 "Уступите дорогу" (в форме перевернутого треугольника с красной рамкой) — знак устанавливается перед пересечением второстепенной дороги с главной. Он указывает, что водитель обязан пропустить всех, кто движется по главной дороге, а если она меняет направление — и тех, кто едет со встречного направления по главной;

(в форме перевернутого треугольника с красной рамкой) — знак устанавливается перед пересечением второстепенной дороги с главной. Он указывает, что водитель обязан пропустить всех, кто движется по главной дороге, а если она меняет направление — и тех, кто едет со встречного направления по главной; знаки 2.3.2–2.3.7 "Примыкание второстепенной дороги к главной" (в форме треугольника с красной рамкой, на котором тонкой линией изображена второстепенная дорога, которая примыкает к главной дороге, обозначенной широкой линией) — такие знаки предупреждают о приближении к перекрестку, на котором у водителя будет приоритет, и показывают, с какой стороны будет примыкать второстепенная дорога;

(в форме треугольника с красной рамкой, на котором тонкой линией изображена второстепенная дорога, которая примыкает к главной дороге, обозначенной широкой линией) — такие знаки предупреждают о приближении к перекрестку, на котором у водителя будет приоритет, и показывают, с какой стороны будет примыкать второстепенная дорога; знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" ("Стоп") — в таком случае полная остановка обязательна, даже если помех нет.

Для безопасного проезда перекрестков необходимо соблюдать ряд правил:

— при подъезде к такому участку необходимо заранее снижать скорость для оценки дорожной ситуации, обратить внимание на знаки, разметку и сигналы светофоров;

— нужно заранее занять соответствующую полосу дороги для дальнейшего маневра. Поворот направо осуществляется с правого ряда, налево — с левого ряда, при этом необходимо заблаговременно включать указатели поворота, чтобы предупредить других участников движения о своих намерениях;

— перед выездом необходимо убедиться в отсутствии пешеходов, велосипедистов и водителей СИМ, собирающихся пересечь дорогу. Нужно помнить и о том, что пешеходы — это приоритет. При повороте налево или направо водитель обязан пропустить пешеходов, которые переходят проезжую часть. Это правило действует всегда, независимо от наличия пешеходного перехода;

— нельзя выезжать на пересечение дорог, если там образовался затор, так как это не даст возможности в движении для автомобилей, которые двигаются в поперечном направлении.

«Четкая оценка дорожной обстановки и уверенность в безопасности маневра — залог успешного маневра», — отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.

Перекресток / Фото: amic.ru

Какие штрафы грозят нарушителям на перекрестках?

За выезд на встречную полосу на перекрестке нарушителю грозит штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Также по статье 12.12 КоАП РФ за проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий сигнал светофора придется заплатить штраф 1500 рублей. За повторное нарушение придется раскошелиться на 7500 рублей или лишиться прав на срок от четырех до шести месяцев.

За выезд на перекресток, на котором образовался затор, автолюбителю грозит штраф в размере 1000 рублей, а за заезд за "стоп-линию" на красный сигнал светофора — 800 рублей.

За то, что водитель не уступил дорогу транспорту, который имеет преимущество проезда, полагается штраф 1000 рублей. За несоблюдение правил разметки при повороте налево или развороте придется заплатить от 1500 до 2250 рублей.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама