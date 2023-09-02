Барнаулец Найдин стал серебряным призером Кубка России по спортивной гимнастике

Спортсмен выступает в четырех финалах

02 сентября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: ФСГР

Барнаулец Сергей Найдин стал серебряным призером Кубка России по спортивной гимнастике. Соревнования проходят на олимпийском объекте "Сириус-Арена" в Адлере.

1 сентября Найдин занял второе место в индивидуальном многоборье среди мужчин. Лучшим по сумме выступлений на шести снарядах стал 18-летний гимнаст болгарского происхождения Даниел Маринов из Казани. Бронзу завоевал Иван Куляк из Калуги.

2 и 3 сентября на Кубке России спортсмены разыграют медали в отдельных видах программы. Сергей Найдин выступит в четырех финалах: на перекладине, коне, в вольных упражнениях и на параллельных брусьях.

Завершится Кубок России 3-го числа.

Напомним, что в марте Найдин завоевал полный комплект наград на чемпионате России. До него подобного успеха алтайские гимнасты добивались в 2005 году.