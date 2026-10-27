Лучше не ориентироваться на маркетинговые надписи, а смотреть на список ингредиентов

27 октября 2026, 23:32, ИА Амител

Хлеб / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

При выборе хлеба необходимо обратить внимание на качество ингредиентов, специфику рецептуры и то, насколько этот продукт соответствует вашему рациону, сообщила "Газете.ru" Анна Чичерина, соосновательница проекта "Смысл есть".

"При выборе выпечки и хлеба стоит читать состав целиком, обращая внимание на используемую муку, зерновые ингредиенты, содержание соли и сахара. Например, цельнозерновые злаки могут быть источником пищевых волокон, а семена и орехи — добавлять продукту питательные вещества и новые вкусовые оттенки. При этом ни один ингредиент сам по себе не делает выпечку полезной: значение имеют рецептура и соотношение компонентов", — заявила эксперт.

Чичерина подчеркнула, что не следует полагаться исключительно на информацию, указанную на упаковке, или искать один магический компонент, который гарантирует пользу продукта. По ее мнению, гораздо важнее осознавать состав хлеба и его соответствие индивидуальным потребностям. Эксперт также отметила, что людям с особыми диетическими потребностями следует учитывать не только рецептуру, но и производственные нюансы.

"Такой подход особенно важен при создании безглютеновой выпечки. Для людей с целиакией (непереносимостью глютена) исключение глютена — необходимость, однако продукты без него не становятся автоматически полезнее для всех остальных. При этом альтернативные злаки позволяют создавать выпечку с собственным вкусом и текстурой, которая интересна не только людям с особыми пищевыми потребностями", — отметила Чичерина.

Она сообщила, что одним из главных компонентов блюда стал тефф — это древний африканский злак, не содержащий глютена.

"Тефф интересен не только тем, что не содержит глютена. Он обладает мягким ореховым вкусом, содержит белок, пищевые волокна, железо и кальций. Кроме того, он помогает удерживать влагу в тесте, что важно для текстуры готового хлеба и десертов. Но просто заменить привычную муку теффовой недостаточно: с этим злаком нужно по-другому работать, подбирая пропорции и технологию", — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что потребление хлеба в России достигло рекордного минимума впервые за 20 лет.