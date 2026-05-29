Более 40 км дорог в Алтайском крае "ярко засияют"

На алтайских дорогах продолжат устанавливать освещение

29 мая 2026, 11:14, ИА Амител

Ночная дорога в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края

В 20 населенных пунктах Алтайского края специалисты проведут освещение на трассах. На эти цели выделят 217,5 млн рублей, сообщает Минтранс региона.

Всего "засияют" 40 км дорог. В список мест, где проведут работы, вошли:

барнаульский поселок Центральный (трасса Калманка — Новороманово — Лебяжье);

райцентр Залесовского района (Мартыново — Тогул — Залесово, Тальменка — Залесово и подъезд к с. Залесово);

село Плотава Баевского района (Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби и Леньки — Нижнечуманка — Верх — Чуманка — Плотава);

села Новопокровка и Верх-Ануйское в Быстроистокском районе.

«Освещение также установят на дорогах в селе Утянка Хабарского района, Фирсово Первомайского района, райцентре Ключевского района, Сетовке Советского района, а также в Егорьевском, Ельцовском и Петропавловском районах», — отметили в министерстве.

С полуночи до пяти часов утра интенсивность света автоматически будет уменьшаться на 50% без ущерба для видимости и безопасности водителей.