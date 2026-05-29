Более 40 км дорог в Алтайском крае "ярко засияют"
На алтайских дорогах продолжат устанавливать освещение
29 мая 2026, 11:14, ИА Амител
Ночная дорога в Алтайском крае / Фото: Минтранс Алтайского края
В 20 населенных пунктах Алтайского края специалисты проведут освещение на трассах. На эти цели выделят 217,5 млн рублей, сообщает Минтранс региона.
Всего "засияют" 40 км дорог. В список мест, где проведут работы, вошли:
- барнаульский поселок Центральный (трасса Калманка — Новороманово — Лебяжье);
- райцентр Залесовского района (Мартыново — Тогул — Залесово, Тальменка — Залесово и подъезд к с. Залесово);
- село Плотава Баевского района (Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби и Леньки — Нижнечуманка — Верх — Чуманка — Плотава);
- села Новопокровка и Верх-Ануйское в Быстроистокском районе.
«Освещение также установят на дорогах в селе Утянка Хабарского района, Фирсово Первомайского района, райцентре Ключевского района, Сетовке Советского района, а также в Егорьевском, Ельцовском и Петропавловском районах», — отметили в министерстве.
С полуночи до пяти часов утра интенсивность света автоматически будет уменьшаться на 50% без ущерба для видимости и безопасности водителей.
11:22:23 29-05-2026
А в Барнауле?
11:49:33 29-05-2026
Гость (11:22:23 29-05-2026) А в Барнауле?... Столица Мира... И так светло!!! 😁 😁 😁 😁 😁
11:50:41 29-05-2026
Кто за все это заплатит ? Денег на ямочный ремонт нету. А тут такое.
14:25:00 29-05-2026
Гость (11:50:41 29-05-2026) Кто за все это заплатит ? Денег на ямочный ремонт нету. А ту...
Да, с дорогами уже беда и движемся к катастрофе.
13:10:48 29-05-2026
Фирсово-Бобровка необходимо осветить! Там страшно ночью ехать- кругом сумашедшие лоси!
01:36:14 30-05-2026
Трасса на Павловск поворот на Березовку. Столбы освещения уже 2 года стоят,но не светят