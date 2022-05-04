Продвижение под контролем. Как управлять несколькими рекламными кампаниями одновременно

На протяжении более ста лет реклама была скорее искусством, чем наукой. Разные материалы шли на радио, телевизор, в газеты или листовки. А после этого оставалось лишь надеяться, что кто-то обратит на них внимание. В последние десятилетия подход к рекламным кампаниям изменился из-за появления цифровой рекламы. Маркетологи и компании начали считать, сколько же приносит то или иное рекламное объявление им прибыли, какие креативы становятся наиболее эффективными и так далее.

Но у многих специалистов, особенно в крупном бизнесе, возникает проблема с администрированием рекламных кампаний. Так как объявлений много и все они располагаются на разных площадках.

Зачем запускать сразу множество рекламных кампаний?

Если речь идёт о маркетплейсе или крупной международной фирме, ответ на поставленный вопрос очевиден. Продвижение требует работы целой команды специалистов. Удобное управление рекламными кампаниями из единого кабинета позволяет им делать максимально эффективную рекламу. Но зачем большое число подобных проектов небольшим или средним по размеру организациям?

Причин может быть множество: фирма ориентирована на разные регионы страны, реклама нужна на разных площадках или должна быть «настроена» на разные группы аудитории, в нише присутствует высокий уровень конкуренции, а также некоторые другие. Как управлять всеми существующими проектами, чтобы они не просто существовали, а приносили видимые результаты?

Удобное и эффективное управление рекламой

Ещё некоторое время назад управление большим числом проектов требовало немалых усилий и отнимало много времени. Кроме того, оно требовало высочайшей квалификации специалиста, отвечающего за процесс. Сейчас существуют адаптированные инструменты. Они позволяют производить настройку, а также последующее управление быстро и без усилий. Открыть единый личный кабинет для всех существующих у компании рекламных кампаний можно на сайте getUNIQ.

Какие преимущества это открывает:

максимально эффективное управление стоимостью клика;

оперативное изменение ставок;

простое распределение бюджета рекламных кампаний между всеми крупными сетями;

легкое управление платформами;

лёгкая и понятная аналитика финансовых показателей;

возможность быстрого принятия решений;

лёгкое открытие новых направлений и удаление старых при необходимости;

максимально эффективное использование имеющегося бюджета;

экономия, достигаемая за счёт дополнительных финансовых инструментов.

Автоматизация не занимает много времени и не требует наличия специфических знаний — достаточно создать личный кабинет на платформе getUNIQ и перенести в него уже имеющиеся данные. При необходимости специалисты портала помогут клиенту в этом.