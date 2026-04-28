Журналист заподозрил телеведущую в мужененавистничестве, когда речь зашла о проблемах человечества

28 апреля 2026, 16:53, ИА Амител

Соловьев и Боня / Кадр с прямого эфира

Владимир Соловьев на канале "Соловьев Live" в прямом эфире провел дебаты с Викторией Боней, которые закончились примирением. Рассказываем главное.

"Я должен извиниться"

Соловьев извинился перед Боней за свои слова. Он отметил, что не считает себя женоненавистником:

«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам».

Боня в ходе эфира несколько раз поблагодарила Соловьева за эти извинения.

Ранее Соловьев назвал Боню "потрепанной и засоряющей пространство", а также призвал признать ее иноагентом, после этого разгорелся скандал.

Лично свои деньги

Журналист сказал, что вместе с Боней пожертвует деньги в помощь Анапе.

«Я от себя лично свои деньги готов отправить деньги в помощь Анапе, чтобы занимались спасением птиц. Вообще не вопрос. При том не от фонда, у нас фонд и так много помогает, а вот я лично свои деньги готов туда отправить».

Не понимаю, что он делает в Госдуме

Телеведущий отметил, что Виталия Милонова давно пора убрать из Госдумы. Он подчеркнул, что любая мизогиния отвратительна:

«Милонов — человек, который знает мое отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме. Я не понимаю, почему этот человек вообще в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было от всего отлучать».

Путина народ любит

Владимир Соловьев считает, что западные источники использовали Викторию Боню, чтобы показать, что в "России нет демократии, что Путина не любят":

«Речь была о вашем начальном посыле. Когда у вас прозвучали слова: "Вас боятся". Вас просил народ, и начали перечислять блогеров, артистов, губернаторов. Это вызвало у меня бешенство. Потому что Путина народ любит. [...] Почему слышат тех, кто уехал, а нас, кто не в Instagram*, не хотят слушать. Путина народ любит. Не слышит вас не Путин. Путин-то слышит. Он как раз с народом. В этом и суть».

Оскорблять можно

Блогер попросила Соловьева также извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Телеведущий отказался, аргументируя это тем, что ее оскорблять можно, потому что она премьер-министр:

«Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ "кровавым палачом" — и никто в Италии их не остановил».

И Боня зааплодировала

Владимир Соловьев предложил Виктории Боне дать платформу для обсуждения и обработки вопросов на "Соловьев Live", она пообещала посоветоваться со своей аудиторией.

«Давайте вы соберете заявки, которые к вам приходят, мы соберем общую платформу. Я и мои ребята будем отрабатывать все эти жалобы. Если надо — звонить губернаторам, звонить министрам», — сказал Соловьев и Боня зааплодировала.

И мужчины, и женщины

Журналист заподозрил телеведущую в мужененавистничестве. Она задала Соловьеву вопрос: "Вам не кажется, что мужчины не справляются в мировой политике?" Он отметил, что все человечество не справляется — и мужчины, и женщины. И беду в человечество привели мужчины, которых воспитали женщины.

* Принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещенной в РФ