Извинения, дружба, аплодисменты. Самое интересное, что обсудили Соловьев и Боня на дебатах
Журналист заподозрил телеведущую в мужененавистничестве, когда речь зашла о проблемах человечества
28 апреля 2026, 16:53, ИА Амител
Владимир Соловьев на канале "Соловьев Live" в прямом эфире провел дебаты с Викторией Боней, которые закончились примирением. Рассказываем главное.
"Я должен извиниться"
Соловьев извинился перед Боней за свои слова. Он отметил, что не считает себя женоненавистником:
«Да, конечно, я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален. И, конечно, какая бы ни была мотивация, зачем, о чем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам».
Боня в ходе эфира несколько раз поблагодарила Соловьева за эти извинения.
Ранее Соловьев назвал Боню "потрепанной и засоряющей пространство", а также призвал признать ее иноагентом, после этого разгорелся скандал.
Лично свои деньги
Журналист сказал, что вместе с Боней пожертвует деньги в помощь Анапе.
«Я от себя лично свои деньги готов отправить деньги в помощь Анапе, чтобы занимались спасением птиц. Вообще не вопрос. При том не от фонда, у нас фонд и так много помогает, а вот я лично свои деньги готов туда отправить».
Не понимаю, что он делает в Госдуме
Телеведущий отметил, что Виталия Милонова давно пора убрать из Госдумы. Он подчеркнул, что любая мизогиния отвратительна:
«Милонов — человек, который знает мое отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме. Я не понимаю, почему этот человек вообще в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было от всего отлучать».
Путина народ любит
Владимир Соловьев считает, что западные источники использовали Викторию Боню, чтобы показать, что в "России нет демократии, что Путина не любят":
«Речь была о вашем начальном посыле. Когда у вас прозвучали слова: "Вас боятся". Вас просил народ, и начали перечислять блогеров, артистов, губернаторов. Это вызвало у меня бешенство. Потому что Путина народ любит. [...] Почему слышат тех, кто уехал, а нас, кто не в Instagram*, не хотят слушать. Путина народ любит. Не слышит вас не Путин. Путин-то слышит. Он как раз с народом. В этом и суть».
Оскорблять можно
Блогер попросила Соловьева также извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Телеведущий отказался, аргументируя это тем, что ее оскорблять можно, потому что она премьер-министр:
«Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ "кровавым палачом" — и никто в Италии их не остановил».
И Боня зааплодировала
Владимир Соловьев предложил Виктории Боне дать платформу для обсуждения и обработки вопросов на "Соловьев Live", она пообещала посоветоваться со своей аудиторией.
«Давайте вы соберете заявки, которые к вам приходят, мы соберем общую платформу. Я и мои ребята будем отрабатывать все эти жалобы. Если надо — звонить губернаторам, звонить министрам», — сказал Соловьев и Боня зааплодировала.
И мужчины, и женщины
Журналист заподозрил телеведущую в мужененавистничестве. Она задала Соловьеву вопрос: "Вам не кажется, что мужчины не справляются в мировой политике?" Он отметил, что все человечество не справляется — и мужчины, и женщины. И беду в человечество привели мужчины, которых воспитали женщины.
* Принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещенной в РФ
17:07:50 28-04-2026
Что ж ты ф сдал назад?
17:28:03 28-04-2026
Извинений не было. «Я должен извиниться» и «я извиняюсь» это абсолютно разное. Второго в эфире не прозвучало.
18:31:12 28-04-2026
Извинился... Оказывается она прекрасная женщина.
Повестка поменялась, Боню поддержали и он резко переобулся.
У меня вопрос, а кто теперь из них больше выглядит «потрёпанной шалавой, засоряющей пространство». Ранее сказанная фраза Соловьевым.
19:26:22 28-04-2026
На поверку "антагонисты" оказались 'ягодами одного поля'...
20:14:14 28-04-2026
Помню, как с детства меня учили, что, начиная с кем-то спорить, я опускаюсь до уровня своего оппонента. И, наверное, часто так и происходит. Поэтому меня удивляет, что наша власть в лице Пескова, а также наши СМИ в лице Соловьёва решили вступить в спор именно с Боней. Выходит, что власти обратили внимание и выделили из общей массы недовольных именно блогершу из Монако. Ни программистов, которым тяжелее работать, ни инженеров, ни учёных, даже не чиновников вроде губернатора Белгородской области, а именно инстаблогершу. На мой взгляд, это говорит об уровне дискуссии в нашей стране даже больше, чем если бы власти просто продолжили игнорировать этот вопрос.
21:42:13 28-04-2026
".. беду в человечество привели мужчины, которых воспитали женщины.." - а вот это действительно во многом так.
22:30:03 28-04-2026
...мне надо было гораздо строже относиться к своим словам...
Вообще-то должно было прозвучать так - мне надо гораздо строже относиться к своим словам!...
Без всяких "было"!...
22:30:35 28-04-2026
Постанова!!!
22:46:39 28-04-2026
Боню в президенты?! чур меня
08:41:54 29-04-2026
Позорище. Даже возникает подозрение, что стали просматриваться итоги военных действий, которые складываются в пользу уехавших из страны "Боней". Походу они возвращаются, поэтому в стране начали переобуваться? Вовремя предать, означает предвидеть?
08:52:34 29-04-2026
Боня Боня Боня -только и слышно
А вот от меня новостя: ОПЕК сдох, приказал долго жить, дал дуба, сыграл в ящик - ОАЭ и Саудовская Аравия вышли сегодня утром из ОПЕК и ОПЕК+
а это кто не поняимает означает то что доллар теперь - резаная бумага
15:54:47 29-04-2026
майор (08:52:34 29-04-2026) Боня Боня Боня -только и слышноА вот от меня новостя: ОП... Да-да... Скоро-скоро Запад рухнет, осталось подождать совсем чу-уть-чуть!..(с)
Умора просто с ваших мантр.
08:55:45 29-04-2026
Так и Чубайс скоро вернется. А Соловьев перед ним извинится
16:27:29 29-04-2026
Если честно, не понимаю возмущения по поводу его извинений. Какой бы она ни была, и кем бы он ее не считал, оскорблять ее он не имел право. Тем более в медиапространстве. Так что с этой точки зрения он правильно сделал. Думаю, это было нелегко) Об остальном судить не берусь.