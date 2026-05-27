День без осадков и +32. Какая погода ждет Алтайский край 27 мая

Порывы ветра местами достигнут 13 м/с

27 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +27...+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.