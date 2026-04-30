В Госдуме предложили обязать регионы сделать парковки бесплатными по выходным

Авторы законопроекта считают, что нынешнее право регионов, а не обязанность, создает неравные условия для автомобилистов

30 апреля 2026, 08:15, ИА Амител

30 апреля в Госдуму внесут межфракционный законопроект, обязывающий регионы обеспечить бесплатный доступ к платным парковкам на государственных и муниципальных землях в выходные и праздничные дни. Один из авторов — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Сейчас субъекты РФ лишь имеют право устанавливать периоды бесплатного использования таких парковок. Авторы инициативы предлагают сделать это обязанностью. Изменения планируется внести в статью 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения".

По мнению депутатов, действующая система приводит к неравному доступу к парковочному пространству в разных регионах, что несправедливо для автовладельцев.