В Госдуме предложили обязать регионы сделать парковки бесплатными по выходным
Авторы законопроекта считают, что нынешнее право регионов, а не обязанность, создает неравные условия для автомобилистов
30 апреля 2026, 08:15, ИА Амител
30 апреля в Госдуму внесут межфракционный законопроект, обязывающий регионы обеспечить бесплатный доступ к платным парковкам на государственных и муниципальных землях в выходные и праздничные дни. Один из авторов — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.
Сейчас субъекты РФ лишь имеют право устанавливать периоды бесплатного использования таких парковок. Авторы инициативы предлагают сделать это обязанностью. Изменения планируется внести в статью 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения".
По мнению депутатов, действующая система приводит к неравному доступу к парковочному пространству в разных регионах, что несправедливо для автовладельцев.
«Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе не напряженный, устранит существующую несправедливость, а также существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев», — говорится в пояснительной записке.
А просто сделать больше парковок не хватает ума?