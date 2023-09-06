Дети и студенты смогут получить бесплатные билеты на "Алтайскую регату"

Состязания пройдут на барнаульском гребном канале с 15 по 17 сентября

06 сентября 2023, 12:45, ИА Амител

Соревнования по гребле / Фото предоставлены Федерацией гребли

Дети и студенты смогут получить бесплатные билеты на международные соревнования "Алтайская регата": Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Они пройдут на барнаульском гребном канале с 15 по 17 сентября.

Ожидается, что на состязания приедут около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Участники оспорят награды в трех дисциплинах: гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках "Дракон" и сапбордах. Гостями "Алтайской регаты" станут олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

Бесплатно попасть на соревнования смогут дети до пяти лет и студенты. Для этого учащимся понадобится предъявить действующий студенческий билет в кассах гребного канала. Также все желающие могут выиграть бесплатные билеты в розыгрышах, которые проводят в телеграм-канале мероприятия. Кроме того, предварительная продажа билетов уже стартовала на сервисе Kassy.ru по цене 200-300 рублей на каждый день состязаний.

Узнать подробнее об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно в телеграм-канале "Алтайской регаты".