Дети и студенты смогут получить бесплатные билеты на "Алтайскую регату"
Состязания пройдут на барнаульском гребном канале с 15 по 17 сентября
06 сентября 2023, 12:45, ИА Амител
Дети и студенты смогут получить бесплатные билеты на международные соревнования "Алтайская регата": Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Они пройдут на барнаульском гребном канале с 15 по 17 сентября.
Ожидается, что на состязания приедут около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Участники оспорят награды в трех дисциплинах: гребле на байдарках и каноэ, а также на лодках "Дракон" и сапбордах. Гостями "Алтайской регаты" станут олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.
Бесплатно попасть на соревнования смогут дети до пяти лет и студенты. Для этого учащимся понадобится предъявить действующий студенческий билет в кассах гребного канала. Также все желающие могут выиграть бесплатные билеты в розыгрышах, которые проводят в телеграм-канале мероприятия. Кроме того, предварительная продажа билетов уже стартовала на сервисе Kassy.ru по цене 200-300 рублей на каждый день состязаний.
Узнать подробнее об организаторе, правилах проведения мероприятия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно в телеграм-канале "Алтайской регаты".
17:08:20 06-09-2023
Постригай родился в Свердловске Выступает за Москву и Нижегородскую область. С Жьяченко ещё интереснее. Родился в Казахстане, выступает за Московскую область, Мастер спорта международного класса Приднестровской Молдавской Республики... . Какое отношение эти персонажи имеют к Алтайскому краю ???