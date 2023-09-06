Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 6 сентября
Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу
06 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 6 сентября, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Юрина, Солнечной Поляне и других улицах.
08:50:14 06-09-2023
потерпите 3 месяца к декабрю все сделают
09:01:12 06-09-2023
К декабрю еще польше деревенщины наедет! Ездить не умеют, правил не знают, но за руль все лезут.
09:07:28 06-09-2023
Главное, что люди с большим пониманием относятся к ситуации. И с радостью выразят свое доверие губернатору
20:06:29 06-09-2023
Бараны бесят - не едут нифига, левый поворотник в последний момент включают, на зелёный сигнал по 4-5 секунд тронуться не могут, в поворот на 3 км/ч заходят. Недоразвитые. Ставьте минус, кто себя узнал