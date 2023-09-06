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Девятибалльные пробки сковали Барнаул утром 6 сентября

Проблемы с движением автотранспорта наблюдаются по всему городу

06 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 6 сентября, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также движение сильно затруднено на Северо-Западной, Советской Армии, 2-й Строительной, Фурманова, Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Юрина, Солнечной Поляне и других улицах.

Барнаул Пробки дорожное движение

Комментарии 4

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стас

08:50:14 06-09-2023

потерпите 3 месяца к декабрю все сделают

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Гость

09:01:12 06-09-2023

К декабрю еще польше деревенщины наедет! Ездить не умеют, правил не знают, но за руль все лезут.

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Гость

09:07:28 06-09-2023

Главное, что люди с большим пониманием относятся к ситуации. И с радостью выразят свое доверие губернатору

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Гость

20:06:29 06-09-2023

Бараны бесят - не едут нифига, левый поворотник в последний момент включают, на зелёный сигнал по 4-5 секунд тронуться не могут, в поворот на 3 км/ч заходят. Недоразвитые. Ставьте минус, кто себя узнал

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