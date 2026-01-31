До -8. О погоде в Барнауле 31 января

Преимущественно без осадков

31 января 2026, 06:01, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае 31 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.