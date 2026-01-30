Конфискованные в Алтайском крае запчасти для военной техники передали армии России

Детали были изъяты таможенными органами в ходе пресечения попытки незаконного вывоза за границу

30 января 2026, 10:33, ИА Амител

Конфискованное оружие / Фото: ИГУФССП России по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершилась процедура передачи представителям Министерства обороны РФ партии запчастей для военной техники, изъятых у контрабандиста. Как сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов региона, детали были конфискованы при попытке незаконного провоза через таможенную границу.

По данным приставов, злоумышленник намеревался вывезти за рубеж запчасти, предназначенные для двигателей военных машин. Такие действия квалифицированы как преступление, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").

Суд вынес решение о лишении свободы для организатора контрабанды, а изъятое имущество конфисковал в собственность государства. Сотрудники отделения судебных приставов оформили необходимый акт, произвели изъятие запчастей и передали их представителям Минобороны РФ. Теперь конфискованные детали будут использованы для обеспечения нужд российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что суд Республики Алтай приговорил жителя села к трем годам колонии за изготовление оружия. Более четырех лет мужчина покупал в интернете детали охолощенного оружия и превращал их в нарезное огнестрельное.