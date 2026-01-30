Конфискованные в Алтайском крае запчасти для военной техники передали армии России
Детали были изъяты таможенными органами в ходе пресечения попытки незаконного вывоза за границу
В Алтайском крае завершилась процедура передачи представителям Министерства обороны РФ партии запчастей для военной техники, изъятых у контрабандиста. Как сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов региона, детали были конфискованы при попытке незаконного провоза через таможенную границу.
По данным приставов, злоумышленник намеревался вывезти за рубеж запчасти, предназначенные для двигателей военных машин. Такие действия квалифицированы как преступление, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов").
Суд вынес решение о лишении свободы для организатора контрабанды, а изъятое имущество конфисковал в собственность государства. Сотрудники отделения судебных приставов оформили необходимый акт, произвели изъятие запчастей и передали их представителям Минобороны РФ. Теперь конфискованные детали будут использованы для обеспечения нужд российских военнослужащих.
11:46:34 30-01-2026
Где были взяты эти запчасти? Разве можно просто так где то взять запчасти для ВОЕННОЙ техники?
17:41:46 30-01-2026
Гость (11:46:34 30-01-2026) Где были взяты эти запчасти? Разве можно просто так где то в... ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ в любом магазине. Выдыхай.
22:36:14 30-01-2026
Гость (17:41:46 30-01-2026) ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ в любом магазине. Выдыхай.... Можно МТЛБ даже купить, без вооружения конечно, но техника то военная, темные люди сразу думают что там запчасти от межконтинентальной.
13:07:31 30-01-2026
