Эксперт назвала главные тренды женской моды 2026 года
Приталенные силуэты и сложные оттенки красного будут пользоваться популярностью
30 января 2026, 23:04, ИА Амител
Мода 2026 года обещает быть контрастной, подчеркнуто женственной и осмысленной. В трендах — четкий силуэт, сложные оттенки и игра на полутонах. Фешен-стилист и креативный директор Елена Висангириева в беседе с изданием "Медиакорсеть" подробно рассказала, на что сделать ставку в новом сезоне и от чего стоит отказаться.
Ключевые тенденции 2026 года:
-
"Песочные часы". Акцент возвращается к утонченной женственности — приталенные силуэты, структурированные плечи и расклешенный низ. Это касается платьев-футляров, костюмов и жакетов.
-
Красный — во всех его проявлениях. Сложные, глубокие оттенки — клубничный, рубиновый, красно-коричневый — станут главным цветовым акцентом, особенно в монохромных образах.
-
Прозрачность и игра с вуалью остаются в арсенале, но в более элегантном и сдержанном ключе.
-
Бахрома, длинные ленты и струящиеся шлейфы становятся полноценными элементами дизайна, добавляя образу динамики.
-
Головные уборы — от кепи до широкополых шляп — смещают с первого плана массивные украшения. Шарфы и платки превращаются из дополнения в главного героя образа.
Что уходит в прошлое?
По мнению эксперта, гардероб стоит очистить от:
-
сверхкоротких мини-юбок;
-
дешевого искусственного меха;
-
чрезмерно декорированной обуви с массивными украшениями.
«Мода 2026 года — о балансе между силой и чувственностью, строгостью силуэта и игрой деталей. Главное — не просто следить за трендами, а адаптировать их под себя, создавая комфортный и уверенный образ», — подводит итог Елена Висангириева.
23:51:55 30-01-2026
СВО идет какая мода , вы че
00:17:54 31-01-2026
Где фото?
14:37:37 31-01-2026
А что там про нарисованные брови и наклеенные ресницы? Уже всё или этот цирк страшных клоунов так и будет продолжаться ?