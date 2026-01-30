Эксперт назвала главные тренды женской моды 2026 года

Приталенные силуэты и сложные оттенки красного будут пользоваться популярностью

30 января 2026, 23:04, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мода 2026 года обещает быть контрастной, подчеркнуто женственной и осмысленной. В трендах — четкий силуэт, сложные оттенки и игра на полутонах. Фешен-стилист и креативный директор Елена Висангириева в беседе с изданием "Медиакорсеть" подробно рассказала, на что сделать ставку в новом сезоне и от чего стоит отказаться.

Ключевые тенденции 2026 года:

"Песочные часы". Акцент возвращается к утонченной женственности — приталенные силуэты, структурированные плечи и расклешенный низ. Это касается платьев-футляров, костюмов и жакетов. Красный — во всех его проявлениях. Сложные, глубокие оттенки — клубничный, рубиновый, красно-коричневый — станут главным цветовым акцентом, особенно в монохромных образах. Прозрачность и игра с вуалью остаются в арсенале, но в более элегантном и сдержанном ключе. Бахрома, длинные ленты и струящиеся шлейфы становятся полноценными элементами дизайна, добавляя образу динамики. Головные уборы — от кепи до широкополых шляп — смещают с первого плана массивные украшения. Шарфы и платки превращаются из дополнения в главного героя образа.

Что уходит в прошлое?

По мнению эксперта, гардероб стоит очистить от:

сверхкоротких мини-юбок;

дешевого искусственного меха;

чрезмерно декорированной обуви с массивными украшениями.