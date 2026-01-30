НОВОСТИОбщество

Эксперт назвала главные тренды женской моды 2026 года

Приталенные силуэты и сложные оттенки красного будут пользоваться популярностью

30 января 2026, 23:04, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мода 2026 года обещает быть контрастной, подчеркнуто женственной и осмысленной. В трендах — четкий силуэт, сложные оттенки и игра на полутонах. Фешен-стилист и креативный директор Елена Висангириева в беседе с изданием "Медиакорсеть" подробно рассказала, на что сделать ставку в новом сезоне и от чего стоит отказаться.

Ключевые тенденции 2026 года:

  1. "Песочные часы". Акцент возвращается к утонченной женственности — приталенные силуэты, структурированные плечи и расклешенный низ. Это касается платьев-футляров, костюмов и жакетов.

  2. Красный — во всех его проявлениях. Сложные, глубокие оттенки — клубничный, рубиновый, красно-коричневый — станут главным цветовым акцентом, особенно в монохромных образах.

  3. Прозрачность и игра с вуалью остаются в арсенале, но в более элегантном и сдержанном ключе.

  4. Бахрома, длинные ленты и струящиеся шлейфы становятся полноценными элементами дизайна, добавляя образу динамики.

  5. Головные уборы — от кепи до широкополых шляп — смещают с первого плана массивные украшения. Шарфы и платки превращаются из дополнения в главного героя образа.

Что уходит в прошлое?

По мнению эксперта, гардероб стоит очистить от:

  • сверхкоротких мини-юбок;

  • дешевого искусственного меха;

  • чрезмерно декорированной обуви с массивными украшениями.

«Мода 2026 года — о балансе между силой и чувственностью, строгостью силуэта и игрой деталей. Главное — не просто следить за трендами, а адаптировать их под себя, создавая комфортный и уверенный образ», — подводит итог Елена Висангириева.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:51:55 30-01-2026

СВО идет какая мода , вы че

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:54 31-01-2026

Где фото?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:37 31-01-2026

А что там про нарисованные брови и наклеенные ресницы? Уже всё или этот цирк страшных клоунов так и будет продолжаться ?

  5 Нравится
Ответить
