Учитель труда в уфимском лицее избил семиклассника ремнем при всем классе

Педагог, недовольный поведением подростка, связал ему руки и отхлестал у доски

30 января 2026, 22:05, ИА Амител

Учитель избил семиклассника / Фото: Shot

В Уфе педагог из лицея № 161 применил физическую силу к ученику прямо во время занятий. Как сообщает Shot, на уроке труда семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную лексику и нарисовал непристойную карикатуру.

Учитель, возмущенный поведением подростка, вывел его к доске, связал руки и стал бить ремнем на глазах у всего класса. Происходящее было снято на видео одноклассниками.

Прокуратура Республики Башкортостан начала доследственную проверку по данному факту. Как сообщили в надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и самого педагога. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.