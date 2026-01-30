НОВОСТИОбщество

Учитель труда в уфимском лицее избил семиклассника ремнем при всем классе

Педагог, недовольный поведением подростка, связал ему руки и отхлестал у доски

30 января 2026, 22:05, ИА Амител

Учитель избил семиклассника / Фото: Shot

В Уфе педагог из лицея № 161 применил физическую силу к ученику прямо во время занятий. Как сообщает Shot, на уроке труда семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную лексику и нарисовал непристойную карикатуру.

Учитель, возмущенный поведением подростка, вывел его к доске, связал руки и стал бить ремнем на глазах у всего класса. Происходящее было снято на видео одноклассниками.

Прокуратура Республики Башкортостан начала доследственную проверку по данному факту. Как сообщили в надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и самого педагога. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

дети

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

23:54:11 30-01-2026

А что не так, матерился получил. Или двойку за поведение нужно было ставить так он не поймёт, и родители могут не узнать, да есть такие узнают а сделать ничего не могут. А так теперь пусть отмоется может извинение запишет)).

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

07:49:11 31-01-2026

Правильно сделал, совсем распоясались сопляки!!! 😡

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:59:32 31-01-2026

да правильно и сделал, пусть малолетние утырки дома у себя рисуют и матами с родителями разговаривают

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:32 31-01-2026

В СССР гадёныша дома добили бы.
Педагог был всегда прав
И если тебе прилетало от училки указкой, физрука кедом, трудовика перагаром...
То главная задача, чтобы не узнали родичи.
Иначе прощай подворотня, поджиги, пугачи, карбитовые бомбоччки... , минимум на неделю

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:21 31-01-2026

"избил ремнем" - такова формулировка судебной экспертизы? или клевета для кликбейта, а, журналисты? Видео выложите?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:25 31-01-2026

Надо было учителю записывать ученика на камеру, а потом выставить на сайте класса, путь родители посмотрят, пора установить видео камеры в классах.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:19 31-01-2026

"...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную лексику и нарисовал непристойную карикатуру..."
"...будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и самого педагога..."
А прокуратура Республики Башкортостан не хочет дать правовую оценку действиям ученика?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:14:05 31-01-2026

Гость (10:13:19 31-01-2026) "...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную л... Полностью согласен с последним вопросом,пока не будет достойного наказания беспредел будет продолжаться

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:56 31-01-2026

Гость (10:13:19 31-01-2026) "...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную л... и правовую оценку воспитания родителями этого ученика. Может тогда и жалоб и обращений в суд не будет.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:08 31-01-2026

Правильно всё мужик сделал.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:38:09 31-01-2026

конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть терпелив, но все делать по инструкции. Нужна камера в классе, направленная на класс. Привлечь к ответственности родителей ученика, поставить его самого на учет в КДН. Заставить ученика извиниться, проставить за поведение двойку. При подобных повторных случаях исключить из школы, перевести на домашнее обучение. Но бить нельзя.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:19 31-01-2026

гость (11:38:09 31-01-2026) конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть ... Все правильно, учитель поднимая руку на ученика продемонстрировал свое бессилие перед учеником, таких никогда не уважают, если человек опустился до физического насилия значит он слаб, его ученик спровоцировал и он повелся на провокацию, таким вообще не надо работать с детьми.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:51 01-02-2026

Гость (14:58:19 31-01-2026) Все правильно, учитель поднимая руку на ученика продемонстри... С вашими утырками скоро вообще никто не будет работать.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:42:23 31-01-2026

гость (11:38:09 31-01-2026) конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть ... Вот если бы все что вы перечислили действовало быстро и безвозвратно,то с вами бы согласился,да вот только у нас все законы приняты против учителя и все разборы затянутся на долго и не факт что в конечном итоге учитель окажется опять же виноват

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:39:40 01-02-2026

гость (23:42:23 31-01-2026) Вот если бы все что вы перечислили действовало быстро и безв... учитель должен быть готов ко всему, в том числе, фиксировать случаи неадекватного поведения учеников. Подстраховаться нужно. Хамство учеников от безнаказанности. Администрация школы часто не хочет выносить сор из избы, потому замалчивает такие случаи. А их не нужно замалчивать. Каждый случай должен быть рассмотрен.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:52 31-01-2026

Был не тот случай когда "у учителя связаны руки"

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:14 31-01-2026

Надо называть вещи своими именами. Не избил, а ВЫПОРОЛ!!!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:05:47 31-01-2026

Сейчас размажут доведенного учителя на всю стенку, заставят извиняться, уволят, осудят и будет недоделанный маленький утырок издеваться уже над всеми учителями и чувствовать себя героем. Учитель не должен был, а мерзавчик должен был, имел право? Как надо себя вести, чтобы дошло до ремня? Да после первого матерка в лицо учителю надо было зубы выбить. Вот это был бы урок на всю жизнь! Хоть не зря бы уволили.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:01:30 31-01-2026

гость (15:05:47 31-01-2026) Сейчас размажут доведенного учителя на всю стенку, заставят...
насилие всегда порождает насилие, это нужно помнить
на то он учитель, чтобы наглядно показать, как правильно выходить из сложной ситуации, к сожалению, учитель неправильно вышел из этой ситуации, а применил силу
ученики теперь будут думать, что нужно применять силу на хамство ученика, а это неправильно

учителям нужно проводить тренинги на подобные ситуации, а не лупить учеников

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:48 01-02-2026

Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сделал… Вы понимаете про какие вещи говорите? С одной стороны несовершеннолетний ребенок. У него нет правоспособности и дееспособности. За него ответственность несут его законные представители - родители. А педагог - это человек, не только зачитывающий вслух параграфы из учебника, это человек дающий воспитание, пример поведения. Родителей никто не исключает, их ведущая обязанность - воспитание своих детей. Но и школа - это место где воспитывают. Педагог прежде всего должен уметь находить общий язык со своими учениками. А если ты этого не можешь, то зачем вообще в учителя пошел? Никуда в ВУЗ больше не взяли? А свои рукопашные навыки в ММА демонстрируй на схожих по возрасту и весу соперниках. Удобно буцкать мелкого - ты иди на Макгрегора замахнись.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:26 01-02-2026

Гость (07:12:48 01-02-2026) Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сдела... Слог тоже хромает, но в целом верно. Не хватило выдержки и добавил самодурства. Отрок перерастет, а себе послужной точно загубил

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:28:06 01-02-2026

Гость (07:12:48 01-02-2026) Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сдела... Безнаказанность порождает вседозволенность,что демонстрировал мелкий беспредельщик,а когда произошло разрушение его шаблонов ,теперь вы пытаетесь его выставить страдальцем и тем самым опять убеждая его(да и остальных) что все дозволено и за это не чего не будет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:18 01-02-2026

гость (19:28:06 01-02-2026) Безнаказанность порождает вседозволенность,что демонстрирова... +++
А защита беспредельщиков идет только от утырков.

  2 Нравится
Ответить
