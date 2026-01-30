Учитель труда в уфимском лицее избил семиклассника ремнем при всем классе
Педагог, недовольный поведением подростка, связал ему руки и отхлестал у доски
30 января 2026, 22:05, ИА Амител
В Уфе педагог из лицея № 161 применил физическую силу к ученику прямо во время занятий. Как сообщает Shot, на уроке труда семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную лексику и нарисовал непристойную карикатуру.
Учитель, возмущенный поведением подростка, вывел его к доске, связал руки и стал бить ремнем на глазах у всего класса. Происходящее было снято на видео одноклассниками.
Прокуратура Республики Башкортостан начала доследственную проверку по данному факту. Как сообщили в надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и самого педагога. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
23:54:11 30-01-2026
А что не так, матерился получил. Или двойку за поведение нужно было ставить так он не поймёт, и родители могут не узнать, да есть такие узнают а сделать ничего не могут. А так теперь пусть отмоется может извинение запишет)).
07:49:11 31-01-2026
Правильно сделал, совсем распоясались сопляки!!! 😡
07:59:32 31-01-2026
да правильно и сделал, пусть малолетние утырки дома у себя рисуют и матами с родителями разговаривают
09:52:32 31-01-2026
В СССР гадёныша дома добили бы.
Педагог был всегда прав
И если тебе прилетало от училки указкой, физрука кедом, трудовика перагаром...
То главная задача, чтобы не узнали родичи.
Иначе прощай подворотня, поджиги, пугачи, карбитовые бомбоччки... , минимум на неделю
10:02:21 31-01-2026
"избил ремнем" - такова формулировка судебной экспертизы? или клевета для кликбейта, а, журналисты? Видео выложите?
10:10:25 31-01-2026
Надо было учителю записывать ученика на камеру, а потом выставить на сайте класса, путь родители посмотрят, пора установить видео камеры в классах.
10:13:19 31-01-2026
"...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную лексику и нарисовал непристойную карикатуру..."
"...будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения и самого педагога..."
А прокуратура Республики Башкортостан не хочет дать правовую оценку действиям ученика?
12:14:05 31-01-2026
Гость (10:13:19 31-01-2026) "...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную л... Полностью согласен с последним вопросом,пока не будет достойного наказания беспредел будет продолжаться
13:42:56 31-01-2026
Гость (10:13:19 31-01-2026) "...семиклассник мешал вести урок, использовал нецензурную л... и правовую оценку воспитания родителями этого ученика. Может тогда и жалоб и обращений в суд не будет.
11:29:08 31-01-2026
Правильно всё мужик сделал.
11:38:09 31-01-2026
конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть терпелив, но все делать по инструкции. Нужна камера в классе, направленная на класс. Привлечь к ответственности родителей ученика, поставить его самого на учет в КДН. Заставить ученика извиниться, проставить за поведение двойку. При подобных повторных случаях исключить из школы, перевести на домашнее обучение. Но бить нельзя.
14:58:19 31-01-2026
гость (11:38:09 31-01-2026) конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть ... Все правильно, учитель поднимая руку на ученика продемонстрировал свое бессилие перед учеником, таких никогда не уважают, если человек опустился до физического насилия значит он слаб, его ученик спровоцировал и он повелся на провокацию, таким вообще не надо работать с детьми.
13:22:51 01-02-2026
Гость (14:58:19 31-01-2026) Все правильно, учитель поднимая руку на ученика продемонстри... С вашими утырками скоро вообще никто не будет работать.
23:42:23 31-01-2026
гость (11:38:09 31-01-2026) конечно, нельзя было применять насилие. Учитель должен быть ... Вот если бы все что вы перечислили действовало быстро и безвозвратно,то с вами бы согласился,да вот только у нас все законы приняты против учителя и все разборы затянутся на долго и не факт что в конечном итоге учитель окажется опять же виноват
07:39:40 01-02-2026
гость (23:42:23 31-01-2026) Вот если бы все что вы перечислили действовало быстро и безв... учитель должен быть готов ко всему, в том числе, фиксировать случаи неадекватного поведения учеников. Подстраховаться нужно. Хамство учеников от безнаказанности. Администрация школы часто не хочет выносить сор из избы, потому замалчивает такие случаи. А их не нужно замалчивать. Каждый случай должен быть рассмотрен.
12:42:52 31-01-2026
Был не тот случай когда "у учителя связаны руки"
14:33:14 31-01-2026
Надо называть вещи своими именами. Не избил, а ВЫПОРОЛ!!!
15:05:47 31-01-2026
Сейчас размажут доведенного учителя на всю стенку, заставят извиняться, уволят, осудят и будет недоделанный маленький утырок издеваться уже над всеми учителями и чувствовать себя героем. Учитель не должен был, а мерзавчик должен был, имел право? Как надо себя вести, чтобы дошло до ремня? Да после первого матерка в лицо учителю надо было зубы выбить. Вот это был бы урок на всю жизнь! Хоть не зря бы уволили.
19:01:30 31-01-2026
гость (15:05:47 31-01-2026) Сейчас размажут доведенного учителя на всю стенку, заставят...
насилие всегда порождает насилие, это нужно помнить
на то он учитель, чтобы наглядно показать, как правильно выходить из сложной ситуации, к сожалению, учитель неправильно вышел из этой ситуации, а применил силу
ученики теперь будут думать, что нужно применять силу на хамство ученика, а это неправильно
учителям нужно проводить тренинги на подобные ситуации, а не лупить учеников
07:12:48 01-02-2026
Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сделал… Вы понимаете про какие вещи говорите? С одной стороны несовершеннолетний ребенок. У него нет правоспособности и дееспособности. За него ответственность несут его законные представители - родители. А педагог - это человек, не только зачитывающий вслух параграфы из учебника, это человек дающий воспитание, пример поведения. Родителей никто не исключает, их ведущая обязанность - воспитание своих детей. Но и школа - это место где воспитывают. Педагог прежде всего должен уметь находить общий язык со своими учениками. А если ты этого не можешь, то зачем вообще в учителя пошел? Никуда в ВУЗ больше не взяли? А свои рукопашные навыки в ММА демонстрируй на схожих по возрасту и весу соперниках. Удобно буцкать мелкого - ты иди на Макгрегора замахнись.
13:52:26 01-02-2026
Гость (07:12:48 01-02-2026) Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сдела... Слог тоже хромает, но в целом верно. Не хватило выдержки и добавил самодурства. Отрок перерастет, а себе послужной точно загубил
19:28:06 01-02-2026
Гость (07:12:48 01-02-2026) Одни утырки на сайте… Зубы выбить, выпороть, правильно сдела... Безнаказанность порождает вседозволенность,что демонстрировал мелкий беспредельщик,а когда произошло разрушение его шаблонов ,теперь вы пытаетесь его выставить страдальцем и тем самым опять убеждая его(да и остальных) что все дозволено и за это не чего не будет.
19:41:18 01-02-2026
гость (19:28:06 01-02-2026) Безнаказанность порождает вседозволенность,что демонстрирова... +++
А защита беспредельщиков идет только от утырков.