Жители дома в Уфе сидят больше месяца без горячей воды

Управляющая компания требует 16 тыс. рублей с каждой квартиры на ремонт дымоходов, без которых опасно включать газ

29 января 2026, 23:04, ИА Амител

Кран на кухне / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Уфе жители дома на ул. Александра Невского, 30, уже более месяца живут без горячей воды и не могут оплатить счет в 16 тысяч рублей с квартиры, который выставила управляющая компания на ремонт газовых дымоходов. Ситуацией заинтересовался региональный Народный фронт, который направил обращение в прокуратуру для защиты прав людей, сообщает mkset.ru.

История началась 17 декабря 2025 года, когда газовщики признали дымоходы неисправными. На ремонт нужно 1,2 млн рублей, а на счете дома — минус. Собственникам предлагают подписать согласие на работы, но многие, особенно пенсионеры, не могут найти такие деньги.

«Мы платим за квартиру около 10 тысяч рублей, если добавить еще 16 тысяч, то почти вся пенсия бабушки уйдет на "коммуналку"», — рассказала жительница дома Алиса.

При этом в квитанциях за газ осталась строка "газовая колонка", за которую люди платят, хотя колонки отключены. Вторая проблема — во время чистки дымохода рабочие повредили трубу отопления в квартире 82-летней пенсионерки, залив три квартиры. УК, по словам жильцов, предлагает взыскивать ущерб с пострадавшего пенсионера, хотя виноваты подрядчики.

«Холодно, у меня нет света, нет газа, я не могу промыть квартиру, потому что у меня больные руки, я инвалид, мне 82 года. Как находиться в этом положении?» — говорит женщина.

Эксперты отмечают, что проблема не единичная: ремонт вентиляции и дымоходов не финансируется из капремонта, а УК зачастую не проводят своевременное обслуживание, что приводит к авариям.

«Систему ЖКХ нужно возвращать в зону полной ответственности государства. Это вопрос безопасности», — заявил руководитель компании "Газ-Сервис" Рустам Хафизов.

Активист Альберт Рахматуллин добавил, что пока власти перекладывают проблему на жителей, с аналогичными трудностями могут столкнуться сотни домов в городе.