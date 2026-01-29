Такой день. Продажа аэропорта Домодедово и гибель девяти пациентов в кузбасском интернате

О главных событиях за 29 января

29 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Кемеровской области зафиксирована серия смертей среди постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната. По данным Министерства социальной защиты Кузбасса, за один месяц скончались девять человек в возрасте от 19 до 79 лет. По данным ura.news, пациенты жили в чудовищных условиях. Людей не только избивали и приковывали цепью, но и содержали в леденящем холоде, из-за чего им приходилось спать в одежде.

Аэропорт Шереметьево стал новым собственником аэропорта Домодедово. Сделка состоялась по итогам голландского аукциона, на котором цена актива была снижена с первоначальных 132,3 млрд рублей до минимально возможных 66 млрд рублей — ровно 50% от стартовой стоимости.

Главной задачей для нового владельца станет решение проблемы с крупной задолженностью Домодедово, которая, по данным, превышает 70 млрд рублей и больше стоимости самого приобретенного актива.

В Алтайском крае ужесточили требования к помощникам депутатов. На сессии АКЗС 29 января народные избранники приняли изменения в закон "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного собрания". Теперь им запрещено брать на работу родственников. И все это на фоне уголовного дела в отношении депутата-коммуниста Матасова, который трудоустроил своих маму и дядю.

Новая музыкальная школа в Барнауле, которую планируют возвести в квартале "2001", станет первым подобным новым объектом в Алтайском крае в постсоветскую эпоху. Построить школу намерены за три года, на работы направят около 652 миллионов рублей.

Новый объект появится в Индустриальном районе Барнаула. Площадь застройки составит 2123,1 кв. м.