Amic.ru дарит десять билетов на концерт Shaman в Барнауле

Розыгрыш проходит в Telegram-канале, итоги подведут 8 февраля

30 января 2026, 12:07, ИА Амител

Певец Shaman / Фото: скриншот клипа "Отец" Shaman
В Telegram-канале amic.ru проходит розыгрыш десяти билетов на концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) в Барнауле. Артист выступит 9 февраля в ДК "Мотор" с программой "30 лет на сцене".

Он исполнит песни "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Мой бой", "Моя Россия", "Мы", "Мед" и многие другие композиции. 

Итоги розыгрыша подведут 8 февраля — бот случайным образом определит пятерых победителей, которые получат по два билета. 

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

12:08:37 30-01-2026

Спасибо, даром не надо))

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:10 30-01-2026

Я б не пошел даже если доплачивать будут . Если он настоящий патриот мог бы петь и бесплатно. А так это бизнес.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

12:13:29 30-01-2026

Сейчас то поди на трусы заработал, а то все на голое тело кожаные портки таскал, похвалялся, срам....

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:18 30-01-2026

Будет ажиотаж интересно?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:54 30-01-2026

Гость (12:19:18 30-01-2026) Будет ажиотаж интересно?... На билетных сайтах видно, что продажа билетов на концерты Шамана во всех городах Сибири идет очень вяло. До концертов осталось полторы-две недели, а не продано даже половины билетов. Вывод про ажиотаж делайте сами..

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:15 30-01-2026

Мамо дорогая... ах, себе оставьте

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:41 30-01-2026

И за даром не надо и в нагрузку не давайте.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:05 30-01-2026

Оставьте себе!)))

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:39 30-01-2026

сколько заплатят что бы сходить?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

15:00:04 30-01-2026

Гость (12:38:39 30-01-2026) сколько заплатят что бы сходить?... Даже за ведро пельменей не пойду🤮

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:01 30-01-2026

Сергей😎 (15:00:04 30-01-2026) Даже за ведро пельменей не пойду🤮... а за два ведра, да с пол литрой?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:29:50 30-01-2026

Гость (15:29:01 30-01-2026) а за два ведра, да с пол литрой?... есть одна песня, в ней слова "Я столько не выпью"...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:29 30-01-2026

Мимо пусть идёт, патриот липовый

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:19 30-01-2026

я долго его слушать не могу, песню 1-2....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:47 31-01-2026

Гость (13:06:19 30-01-2026) я долго его слушать не могу, песню 1-2....... Вы герой! Я даже одну его песню не могу осилить, сразу выключаю телевизор, если она там появляется

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:56:52 01-02-2026

Гость (15:00:47 31-01-2026) Вы герой! Я даже одну его песню не могу осилить, сразу выклю... Странно, прочитать заметку о предстоящем концерте артиста и написать комментарий к ней вы всё-таки смогли. Причём потратили на это время, силы и деньги(интернет и электричество небесплатны).

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:56 30-01-2026

Скажите, а куда написать чтобы БОТ исключил меня из розыгрыша билетов?
Я просто в шаманов не верю, воспитан коммунистическим режимом.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:30 30-01-2026

спасибаааааааНонет

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:29 30-01-2026

А почему в Telegram-канале? Делайте розыгрыш в Маx.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:12:05 30-01-2026

надо в максе разыгрывать
в телеграме не все
телеграм отстой

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:15:59 30-01-2026

Его ор уже не могу слушать. Орёт и орёт, но не поёт.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:30 30-01-2026

Мне бы на Бузову!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

14:36:40 30-01-2026

Самое страшное - соберет полный зал((((

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:59 30-01-2026

Пузырек (14:36:40 30-01-2026) Самое страшное - соберет полный зал((((... Бюджетников?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:07:05 30-01-2026

не только.
у большинства людей плохой музыкальный вкус и нет слуха.
увы, но они не слышат фальшь.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:05 30-01-2026

Гость (14:47:59 30-01-2026) Бюджетников?... Бабок, очень уж они его любят. Интересно, за что.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:47 30-01-2026

Гость (15:47:05 30-01-2026) Бабок, очень уж они его любят. Интересно, за что....
Ну, я "бабка", и что? Шамана терпеть не могу.
Но когда то на Голосе его некоторые выступления очень понравились. Но это был совсем другой Дронов

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:21 30-01-2026

ай ловью....................

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:52 30-01-2026

Сколько заплатить чтобы точно не выиграть?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:19 31-01-2026

Все комментаторы, которые здесь отметились, скорее всего,шапочно знакомы с творяеством Ярослава. Но написать гадость считают своим долгом. Так, вы все и мизинца талантливого Шамана не стоите, злые завистники.

  -6 Нравится
Ответить
