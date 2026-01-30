Amic.ru дарит десять билетов на концерт Shaman в Барнауле
Розыгрыш проходит в Telegram-канале, итоги подведут 8 февраля
30 января 2026, 12:07, ИА Амител
Певец Shaman / Фото: скриншот клипа "Отец" Shaman
В Telegram-канале amic.ru проходит розыгрыш десяти билетов на концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) в Барнауле. Артист выступит 9 февраля в ДК "Мотор" с программой "30 лет на сцене".
Он исполнит песни "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Мой бой", "Моя Россия", "Мы", "Мед" и многие другие композиции.
Итоги розыгрыша подведут 8 февраля — бот случайным образом определит пятерых победителей, которые получат по два билета.
Подробности по ссылке.
12:08:37 30-01-2026
Спасибо, даром не надо))
12:11:10 30-01-2026
Я б не пошел даже если доплачивать будут . Если он настоящий патриот мог бы петь и бесплатно. А так это бизнес.
12:13:29 30-01-2026
Сейчас то поди на трусы заработал, а то все на голое тело кожаные портки таскал, похвалялся, срам....
12:19:18 30-01-2026
Будет ажиотаж интересно?
15:51:54 30-01-2026
Гость (12:19:18 30-01-2026) Будет ажиотаж интересно?... На билетных сайтах видно, что продажа билетов на концерты Шамана во всех городах Сибири идет очень вяло. До концертов осталось полторы-две недели, а не продано даже половины билетов. Вывод про ажиотаж делайте сами..
12:20:15 30-01-2026
Мамо дорогая... ах, себе оставьте
12:28:41 30-01-2026
И за даром не надо и в нагрузку не давайте.
12:36:05 30-01-2026
Оставьте себе!)))
12:38:39 30-01-2026
сколько заплатят что бы сходить?
15:00:04 30-01-2026
Гость (12:38:39 30-01-2026) сколько заплатят что бы сходить?... Даже за ведро пельменей не пойду🤮
15:29:01 30-01-2026
Сергей😎 (15:00:04 30-01-2026) Даже за ведро пельменей не пойду🤮... а за два ведра, да с пол литрой?
16:29:50 30-01-2026
Гость (15:29:01 30-01-2026) а за два ведра, да с пол литрой?... есть одна песня, в ней слова "Я столько не выпью"...
12:52:29 30-01-2026
Мимо пусть идёт, патриот липовый
13:06:19 30-01-2026
я долго его слушать не могу, песню 1-2....
15:00:47 31-01-2026
Гость (13:06:19 30-01-2026) я долго его слушать не могу, песню 1-2....... Вы герой! Я даже одну его песню не могу осилить, сразу выключаю телевизор, если она там появляется
02:56:52 01-02-2026
Гость (15:00:47 31-01-2026) Вы герой! Я даже одну его песню не могу осилить, сразу выклю... Странно, прочитать заметку о предстоящем концерте артиста и написать комментарий к ней вы всё-таки смогли. Причём потратили на это время, силы и деньги(интернет и электричество небесплатны).
13:14:56 30-01-2026
Скажите, а куда написать чтобы БОТ исключил меня из розыгрыша билетов?
Я просто в шаманов не верю, воспитан коммунистическим режимом.
13:24:30 30-01-2026
спасибаааааааНонет
13:45:29 30-01-2026
А почему в Telegram-канале? Делайте розыгрыш в Маx.
14:12:05 30-01-2026
надо в максе разыгрывать
в телеграме не все
телеграм отстой
14:15:59 30-01-2026
Его ор уже не могу слушать. Орёт и орёт, но не поёт.
14:29:30 30-01-2026
Мне бы на Бузову!
14:36:40 30-01-2026
Самое страшное - соберет полный зал((((
14:47:59 30-01-2026
Пузырек (14:36:40 30-01-2026) Самое страшное - соберет полный зал((((... Бюджетников?
15:07:05 30-01-2026
не только.
у большинства людей плохой музыкальный вкус и нет слуха.
увы, но они не слышат фальшь.
15:47:05 30-01-2026
Гость (14:47:59 30-01-2026) Бюджетников?... Бабок, очень уж они его любят. Интересно, за что.
16:38:47 30-01-2026
Гость (15:47:05 30-01-2026) Бабок, очень уж они его любят. Интересно, за что....
Ну, я "бабка", и что? Шамана терпеть не могу.
Но когда то на Голосе его некоторые выступления очень понравились. Но это был совсем другой Дронов
16:51:21 30-01-2026
ай ловью....................
16:53:52 30-01-2026
Сколько заплатить чтобы точно не выиграть?
12:57:19 31-01-2026
Все комментаторы, которые здесь отметились, скорее всего,шапочно знакомы с творяеством Ярослава. Но написать гадость считают своим долгом. Так, вы все и мизинца талантливого Шамана не стоите, злые завистники.