Розыгрыш проходит в Telegram-канале, итоги подведут 8 февраля

30 января 2026, 12:07, ИА Амител

Певец Shaman / Фото: скриншот клипа "Отец" Shaman

В Telegram-канале amic.ru проходит розыгрыш десяти билетов на концерт певца Ярослава Дронова (Shaman) в Барнауле. Артист выступит 9 февраля в ДК "Мотор" с программой "30 лет на сцене".

Он исполнит песни "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Мой бой", "Моя Россия", "Мы", "Мед" и многие другие композиции.

Итоги розыгрыша подведут 8 февраля — бот случайным образом определит пятерых победителей, которые получат по два билета.

Подробности по ссылке.