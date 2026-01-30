Такой день. Мораторий на блокировку Telegram и причины закрытия торговых точек "М.Видео"

О главных событиях за 30 января

30 января 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Закрытие нескольких торговых точек сети по продаже бытовой техники "М.Видео-Эльдорадо", по всей видимости, связано с падением рентабельности розничных продаж, а также изменением поведения значительной массы покупателей, заявил amic.ru аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов.

За последнее время компания закрыла несколько торговых точек в Барнауле — в ТЦ "Волна", ТРЦ "Арена", "Геомаркет", ТЦ "Праздничный" и "Сити-центр".

В то же время в самой сети "М.Видео-Эльдорадо" объяснили закрытие переходом на омниканальную модель (эффективное объединение всех точек взаимодействия с клиентами), а также развитием онлайн-формата.

В Алтайском крае предстоит капитально отремонтировать 49 школ, обновить десять детских садов и провести реконструкцию десяти зданий колледжей и техникумов. Уже в 2026 году ремонтные работы начнутся в 37 школах.

Среди них — учебные заведения в Алейском, Баевском, Романовском, Смоленском и Хабарском районах.

Депутаты готовят законопроект о введении бессрочного моратория на полную блокировку мессенджеров и социальных сетей, включая Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Ключевое положение инициативы — запрет на отключение самого сервиса целиком. При этом за надзорными органами сохраняется право блокировать конкретные противоправные материалы внутри платформ. По мнению авторов, это обеспечит баланс между информационной безопасностью и правами пользователей.

Движение транспорта на площади Свободы в Барнауле восстановлено. Администрация города сообщила об окончании работ по демонтажу главного новогоднего городка, который располагался там с 5 декабря.

Теперь открыт проезд по участку проспекта Социалистического — от улицы Ползунова до улицы Пушкина. Работы по разборке праздничных конструкций начались 26 января и завершились чуть раньше запланированного.