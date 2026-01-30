Депутат предложил штрафовать создателей "Рэмбо" и "Клана Сопрано"

Парламентария возмутило, что в этих проектах уничижительно относятся к русским

30 января 2026, 14:22, ИА Амител

Постер фильма "Рэмбо: Первая кровь / Фото: Imdb

Евгений Марченко, депутат Государственной Думы, предложил наказывать рублем создателей фильмов, подобных "Рэмбо", и сериалов, как "Клан Сопрано", вводя штрафы до 3 миллионов рублей. Свое предложение парламентарий аргументировал тем, что проголосовал за новый закон, направленный на защиту традиционных ценностей, и указал на конкретные примеры недопустимого контента.

В частности, Марченко отметил, что во второй части "Рэмбо" главный герой вступает в противостояние с советскими инструкторами во Вьетнаме, а в последующем фильме — с советскими войсками в Афганистане.

В интервью RT депутат выразил возмущение тем, что российские военные представлены в унизительном и даже оскорбительном свете, в то время как постоянно подчеркивается превосходство армии США над советской.

Отдельное негодование у Марченко вызвал сериал "Клан Сопрано", где, по его словам, женщины легкого поведения изображены как русские. Депутат уточнил, что выступает не против американской кинопродукции в целом, а против тех образов, которые принижают национальное достоинство.

Марченко заявил, что в случае, если действующий законопроект о традиционных ценностях не охватит подобные ситуации, он намерен разработать и представить отдельную законодательную инициативу.