НОВОСТИОбщество

Депутат предложил штрафовать создателей "Рэмбо" и "Клана Сопрано"

Парламентария возмутило, что в этих проектах уничижительно относятся к русским

30 января 2026, 14:22, ИА Амител

Постер фильма "Рэмбо: Первая кровь / Фото: Imdb
Постер фильма "Рэмбо: Первая кровь / Фото: Imdb

Евгений Марченко, депутат Государственной Думы, предложил наказывать рублем создателей фильмов, подобных "Рэмбо", и сериалов, как "Клан Сопрано", вводя штрафы до 3 миллионов рублей. Свое предложение парламентарий аргументировал тем, что проголосовал за новый закон, направленный на защиту традиционных ценностей, и указал на конкретные примеры недопустимого контента.

В частности, Марченко отметил, что во второй части "Рэмбо" главный герой вступает в противостояние с советскими инструкторами во Вьетнаме, а в последующем фильме — с советскими войсками в Афганистане.

В интервью RT депутат выразил возмущение тем, что российские военные представлены в унизительном и даже оскорбительном свете, в то время как постоянно подчеркивается превосходство армии США над советской.

Отдельное негодование у Марченко вызвал сериал "Клан Сопрано", где, по его словам, женщины легкого поведения изображены как русские. Депутат уточнил, что выступает не против американской кинопродукции в целом, а против тех образов, которые принижают национальное достоинство.

Марченко заявил, что в случае, если действующий законопроект о традиционных ценностях не охватит подобные ситуации, он намерен разработать и представить отдельную законодательную инициативу.

культура Законопроекты Кино

Комментарии 10

Avatar Picture
Степочка

14:31:38 30-01-2026

Сколько же можно создавать видимость работы...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:31 30-01-2026

стремительным домкратом растет самосознание масс.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:49 30-01-2026

От таких идейных больше проблем ,чем от этих фильмов.У них других проблем нет.И эти люди у власти?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:46 30-01-2026

Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже реальный срок выписать. Ибо рембу смотрели все, а это ущерб ста пятидесяти миллионам мозгов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:15 30-01-2026

Гость (15:05:46 30-01-2026) Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже р... согласно переписи 1991 года в СССР проживало 289 943 000 человек. думаю фильмы про Рэмбо смотрели все от мала до велика...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:32 31-01-2026

Гость (15:05:46 30-01-2026) Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже р... ущерб на лицо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:25 30-01-2026

В дурку!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:33 31-01-2026

Гость (15:12:25 30-01-2026) В дурку! ... Татупеда или Рембо??

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:07:07 30-01-2026

Вроде не весна еще,а уже началось

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:25:29 31-01-2026

гость (16:07:07 30-01-2026) Вроде не весна еще,а уже началось... День уже заметно прибавился)

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров