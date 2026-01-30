Депутат предложил штрафовать создателей "Рэмбо" и "Клана Сопрано"
Парламентария возмутило, что в этих проектах уничижительно относятся к русским
30 января 2026, 14:22, ИА Амител
Евгений Марченко, депутат Государственной Думы, предложил наказывать рублем создателей фильмов, подобных "Рэмбо", и сериалов, как "Клан Сопрано", вводя штрафы до 3 миллионов рублей. Свое предложение парламентарий аргументировал тем, что проголосовал за новый закон, направленный на защиту традиционных ценностей, и указал на конкретные примеры недопустимого контента.
В частности, Марченко отметил, что во второй части "Рэмбо" главный герой вступает в противостояние с советскими инструкторами во Вьетнаме, а в последующем фильме — с советскими войсками в Афганистане.
В интервью RT депутат выразил возмущение тем, что российские военные представлены в унизительном и даже оскорбительном свете, в то время как постоянно подчеркивается превосходство армии США над советской.
Отдельное негодование у Марченко вызвал сериал "Клан Сопрано", где, по его словам, женщины легкого поведения изображены как русские. Депутат уточнил, что выступает не против американской кинопродукции в целом, а против тех образов, которые принижают национальное достоинство.
Марченко заявил, что в случае, если действующий законопроект о традиционных ценностях не охватит подобные ситуации, он намерен разработать и представить отдельную законодательную инициативу.
14:31:38 30-01-2026
Сколько же можно создавать видимость работы...
14:42:31 30-01-2026
стремительным домкратом растет самосознание масс.
14:52:49 30-01-2026
От таких идейных больше проблем ,чем от этих фильмов.У них других проблем нет.И эти люди у власти?
15:05:46 30-01-2026
Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже реальный срок выписать. Ибо рембу смотрели все, а это ущерб ста пятидесяти миллионам мозгов.
15:48:15 30-01-2026
Гость (15:05:46 30-01-2026) Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже р... согласно переписи 1991 года в СССР проживало 289 943 000 человек. думаю фильмы про Рэмбо смотрели все от мала до велика...
10:37:32 31-01-2026
Гость (15:05:46 30-01-2026) Привлечь пиндосских киноляпов за дискредитацию! Можно даже р... ущерб на лицо
15:12:25 30-01-2026
В дурку!
09:46:33 31-01-2026
Гость (15:12:25 30-01-2026) В дурку! ... Татупеда или Рембо??
16:07:07 30-01-2026
Вроде не весна еще,а уже началось
09:25:29 31-01-2026
гость (16:07:07 30-01-2026) Вроде не весна еще,а уже началось... День уже заметно прибавился)