В Госдуме предложили ввести 100%-ю оплату больничного за детей

По мнению парламентария, в нынешней ситуации многие молодые семьи оказываются в зоне финансовой уязвимости

30 января 2026, 12:57, ИА Амител

Больничный / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Вице‑спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову инициативу о кардинальном изменении порядка расчета пособия по временной нетрудоспособности для работающих родителей.

Документ, оказавшийся в распоряжении "Ленты.ру", предусматривает установление гарантированной 100‑процентной оплаты больничного по уходу за больным ребенком — вне зависимости от страхового стажа родителя.

Сейчас размер пособия регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 № 255‑ФЗ. Его величина напрямую зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. Например, 60% среднего заработка — при стаже до пяти лет, 80% — от пяти до восьми лет и 100% — свыше восьми лет.

Эта схема действует как при заболевании самого работника, так и при уходе за больным ребенком. Причем даже первые десять дней больничного по уходу за детьми старше 8 лет оплачиваются с учетом стажа.

Борис Чернышов указал на серьезную проблему: многие молодые семьи оказываются в зоне финансовой уязвимости.

«При этом в случае заболевания детей от 8 лет оплата даже первых десяти дней больничного по уходу также зависит от указанного стажа. Данная норма создает существенную финансовую уязвимость для многих молодых семей», — пояснил вице‑спикер Госдумы.

Трудность заключается в том, что страховой стаж нередко формируется с перерывами — из‑за получения образования, смены места жительства, перерывов в трудоустройстве. В результате к моменту, когда ребенок достигает возраста 9–10 лет, родитель зачастую не набирает требуемые восемь лет стажа.

«Как следствие, основной кормилец семьи, не набравший этот стаж даже с учетом всех засчитываемых периодов, при наступлении страхового случая теряет от 20 до 40% дохода. Таким образом, молодая семья с детьми школьного возраста оказывается в ситуации финансовой уязвимости, когда временная нетрудоспособность ведет к существенным материальным потерям и подрывает стабильность и благополучие семьи», — подчеркнул Чернышов.

Вице‑спикер предложил установить гарантированную 100‑процентную оплату пособия по временной нетрудоспособности для работающих родителей с несовершеннолетними детьми — независимо от страхового стажа, применять эту норму за первые десять календарных дней временной нетрудоспособности в каждом случае ухода за больным ребенком. А также ограничить применение льготы тремя случаями в течение одного календарного года на каждого работающего родителя.

После истечения десятидневного периода либо при исчерпании лимита в три случая в год расчет пособия должен производиться по общим правилам — с учетом страхового стажа.

По мнению автора инициативы, такая мера станет действенной поддержкой для миллионов семей в критический период, позволит родителям сосредоточиться на выздоровлении ребенка, не беспокоясь о потере дохода, и обеспечит сбалансированность и финансовую устойчивость системы обязательного социального страхования за счет разумных ограничений.

В долгосрочной перспективе предложение, как считает Чернышов, будет способствовать укреплению института семьи, снижению социального стресса, созданию более благоприятных условий для воспитания детей и реализации стратегических задач демографического развития Российской Федерации.

