Группа ученых обнаружила потенциально пригодную для жизни планету
Структурно она напоминает Землю и Марс
30 января 2026, 21:01, ИА Амител
Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Группа исследователей, представляющих Австралию, Соединенные Штаты, Великобританию и Данию, заявила об открытии потенциально обитаемой планеты. Объект расположен на удалении 146 световых лет от нашей планеты, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.
Предполагается, что параметры небесного тела сходны с параметрами Земли и Марса. Согласно оценкам специалистов, радиус планеты лишь на 6% больше радиуса Земли, а вероятность нахождения в пределах обитаемой зоны вокруг своей звезды оценивается в 50%.
22:08:44 30-01-2026
ХА ХА ХА.146 световых лет!!!!???? Ближе не увидели????
00:39:27 31-01-2026
Надо перелитать! )
08:55:21 31-01-2026
и32ч (00:39:27 31-01-2026) Надо перелитать! )... лИти раС надА