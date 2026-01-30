Группа ученых обнаружила потенциально пригодную для жизни планету

Структурно она напоминает Землю и Марс

30 января 2026, 21:01, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Группа исследователей, представляющих Австралию, Соединенные Штаты, Великобританию и Данию, заявила об открытии потенциально обитаемой планеты. Объект расположен на удалении 146 световых лет от нашей планеты, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Предполагается, что параметры небесного тела сходны с параметрами Земли и Марса. Согласно оценкам специалистов, радиус планеты лишь на 6% больше радиуса Земли, а вероятность нахождения в пределах обитаемой зоны вокруг своей звезды оценивается в 50%.