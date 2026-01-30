НОВОСТИОбщество

Группа ученых обнаружила потенциально пригодную для жизни планету

Структурно она напоминает Землю и Марс

30 января 2026, 21:01, ИА Амител

Группа исследователей, представляющих Австралию, Соединенные Штаты, Великобританию и Данию, заявила об открытии потенциально обитаемой планеты. Объект расположен на удалении 146 световых лет от нашей планеты, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Предполагается, что параметры небесного тела сходны с параметрами Земли и Марса. Согласно оценкам специалистов, радиус планеты лишь на 6% больше радиуса Земли, а вероятность нахождения в пределах обитаемой зоны вокруг своей звезды оценивается в 50%.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

22:08:44 30-01-2026

ХА ХА ХА.146 световых лет!!!!???? Ближе не увидели????

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
и32ч

00:39:27 31-01-2026

Надо перелитать! )

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:55:21 31-01-2026

и32ч (00:39:27 31-01-2026) Надо перелитать! )... лИти раС надА

  -1 Нравится
Ответить
