Начальник отдела продаж ГК "Алгоритм" Марина Бугрова / Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Рынок новостроек Барнаула в 2025 году заметно изменился. Покупатель стал другим, а вместе с ним трансформировались и запросы к жилью. Если раньше значительную долю сделок формировали инвесторы с расчетом на перепродажу или аренду, то сегодня в центре внимания оказались семьи, которые выбирают квартиру для жизни. Как на новые правила игры реагирует одна из ведущих строительных компаний региона и что ждет покупателей в 2026 году, рассказала начальник отдела продаж ГК "Алгоритм" Марина Бугрова.

Первенство на рынке новостроек

Чтобы строить прогнозы на 2026 год, нужно понимать, как изменился рынок в 2025-м. В первой половине прошлого года наблюдался спад активности среди покупателей Алтайского края, отмечает Марина Бугрова. Высокие ипотечные ставки и ожидания продления льготных программ заставили покупателей занять выжидательную позицию. Даже постепенное снижение ключевой ставки в тот период не привело к росту спроса — кредиты оставались малодоступными для большинства семей.

Ситуация начала меняться во второй половине года. Информация о возможных изменениях условий семейной ипотеки, а также ожидания роста себестоимости строительства подтолкнули людей к активным действиям. Многие решили не откладывать покупку, чтобы зафиксировать стоимость жилья до возможного подорожания.

«Мы это почувствовали через наплыв покупателей: за второе полугодие мы реализовали более 700 лотов только жилых объектов», — сказала начальник отдела продаж ГК "Алгоритм".И уточнила, что такой объем продаж стал нетипичным для последних лет. Однако, как отмечают в компании, к росту спроса здесь подготовились заранее — и по ассортименту, и по организации работы с клиентами.

В целом 2025 год девелопер завершил в статусе лидера регионального рынка по текущему объему строительства. В работе компании находилось около 125 тысяч квадратных метров жилья, что составляет примерно 16% всего рынка края. Сейчас портфель проектов девелопера (с уже полученными разрешениями) превысил 230 тысяч квадратных метров. Одновременно в работе ГК "Алгоритм" находится пять жилых комплексов, включающих 12 домов на разных стадиях — от котлована до финальной отделки.

Ключевым итогом года для компании стало выполнение всех обязательств перед дольщиками без переносов сроков сдачи. По словам Марины Бугровой, сохранение доверия покупателей в период повышенных рисков дорогого стоит.

Проект дома на ул. Мельникова, 3 Фото: ГК "Алгоритм"

"Семейный" покупатель вместо инвестора

Еще одной ключевой тенденцией прошлого года, которая перешла на текущий, стал окончательный переход рынка от инвестиций к жилью для жизни. Марина Бугрова подтверждает, что структура спроса заметно изменилась. Если раньше на старте продаж наибольший интерес вызывали компактные и самые доступные квартиры, то сегодня приоритет сместился в сторону просторных форматов.

«Сейчас картина иная — спросом пользуются "семейные" квартиры. То есть более просторные, чаще — двух– и трехкомнатные. Отчасти это связано с тем, что льготная ипотечная программа как раз и заточена под семейный формат», — пояснила эксперт.По ее словам, даже инвесторы, оставшиеся на рынке, стараются минимизировать риски и выбирают ликвидные объекты, которые будут востребованы для постоянного проживания.

Марина Бугрова / Фото: Виталий Барабаш / СИ "Толк"

Для семьи сегодня важны не только квадратные метры, отметила Марина Бугрова. Решение о покупке принимают с учетом всей среды: безопасности двора, транспортной доступности, близости школ, детских садов и поликлиник. Существенно выросла и ценность внешнего облика жилья — дизайна подъездов, архитектуры домов, качества материалов.

В проектах ГК "Алгоритм" на этот запрос отвечают комплексно. Компания делает ставку на светлые и функциональные планировки, дворы без машин с зонами отдыха, современными детскими площадками и экологичными материалами. Как подчеркивают в ГК "Алгоритм", сегодня двор — это уже не просто площадка с лавочками, а пространство для разных сценариев жизни. Также застройщик ведет диалог с городом по вопросам транспортной доступности.

Детские сады и школы / Иллюстрации предоставлены ГК "Алгоритм"

Дефицит и рост цен — где миф, а где реальность

На фоне активных продаж в конце 2025 года на рынке распространилось мнение, что "ходовые" квартиры якобы полностью разобрали. Марина Бугрова считает такой взгляд упрощенным и объясняет, что на объектах, которые вводят в эксплуатацию в текущем году, остатки действительно минимальны — это естественный этап жизненного цикла любого проекта. В экспозиции, как правило, остаются несколько крупных квартир, которые ждут своего покупателя. Однако рынок постоянно обновляется.

«Возьмем, к примеру, вторую очередь ЖК "Спектр". Старт продаж этого комплекса пришелся как раз на ноябрь 2025-го. Там представлен большой выбор планировок и площадей — от студий до просторных трехкомнатных квартир. Так что утверждать, что есть тотальный дефицит малометражных квартир — заблуждение», — уточнила начальник отдела продаж ГК "Алгоритм".

ЖК "Спектр" / Фото: ГК "Алгоритм"

Еще один распространенный страх связан с ростом цен на квартиры на фоне ажиотажа. В компании поясняют, что во второй половине года ключевым фактором подорожания стала не активность покупателей, а рост себестоимости строительства. На рынок повлияли изменения налоговой нагрузки и удорожание материалов. Эти риски закладывают в проекты еще на ранних стадиях, где основные расходы еще впереди.

«На объектах, которые сдаются в 2026 году и где смета уже фактически сформирована, динамика была намного спокойнее. Более того, мы сознательно использовали точечные скидки и акции на некоторые планировки, чтобы стимулировать спрос и дать возможность купить выгодно», — пояснила Марина Бугрова. По ее словам, ГК "Алгоритм" ориентируется на долгосрочные отношения с клиентами, а не на краткосрочную выгоду.

"Нью-Терра"/ Фото: ГК "Алгоритм"

Что ждет рынок в 2026 году

Оценивая перспективы 2026 года, в компании не ощутили резкого провала продаж в начале года. Классической "зимней ямы" в январе, по словам эксперта, не произошло — спрос поддержали прежние условия льготной ипотеки, которые действовали до 1 февраля.

В ГК "Алгоритм" прогнозируют, что февраль и март станут периодом адаптации. Банки будут выводить новые ипотечные продукты, а покупатели — оценивать изменившиеся условия. Этот этап эксперт назвала паузой для переосмысления, а не стагнацией.

В то же время девелоперы по всей стране заявляют о планах сокращать объемы ввода. Марина Бугрова подтвердила, что это общероссийский тренд, связанный с высокой стоимостью заемных средств и ростом издержек. Однако, по ее словам, сокращение предложения само по себе не означает дефицита. Рынок постепенно движется к более сбалансированному состоянию, где объемы строительства будут соответствовать реальному платежеспособному спросу.

Рост цен, если он и продолжится, будет обусловлен, прежде всего, себестоимостью. Подорожание металла, бетона и работ неизбежно отражается на стоимости квадратного метра, но такой рост носит экономически обоснованный характер, а не спекулятивный.

Стратегия и планы ГК "Алгоритм"

«Наша стратегия основана на двух принципах — гибкость и фокус на покупателе. Мы, безусловно, будем корректировать объемы ввода, следя за экономической целесообразностью. Но наша философия — строить для людей — останется неизменной», — отметила Марина Бугрова.

По ее словам, одним из флагманских проектов остается квартал "Нью-Терра". Покупатели ценят в нем умеренную этажность, большие озелененные дворы и наличие мест в подземном паркинге. Важную роль играет и уже сформированная внутренняя инфраструктура. Параллельно девелопер продолжает работу в центральной части Барнаула, предлагая современное жилье в сложившейся городской среде.

«Наши новые проекты будут прямым ответом на запросы 2025 года — это безопасные, технологичные дворы, продуманные до мелочей общественные пространства, разнообразные планировки для разных типов семей. Мы не гонимся за количеством "квадратов". Мы строим для того, чтобы в наших домах люди хотели и могли жить долго и счастливо. В этом и есть наша главная цель на 2026 год», — подытожила эксперт. Проект ЖК на ул. Пушкина Фото: Сергей Черепанов

В 2026 году ГК "Алгоритм" планирует ввести в эксплуатацию четыре жилых комплекса и передать ключи дольщикам.

Строительство завершается в:

ЖК "Современник" на улице Чернышевского, 189;

ЖК "Прайм" на Павловском тракте, 196а;

ЖК "Спектр" на улице Анатолия Мельникова, 1;

ЖК "Сокол" на улице Сухэ-Батора, 39.

В трех из этих комплексов — "Прайм", "Современник" и "Сокол" — предусмотрен пул квартир с семейными планировками.

Как отмечают в компании, покупка жилья в готовом или близком к сдаче доме позволяет минимизировать ожидание и быстрее приступить к ремонту и переезду. В целом 2026 год станет для ГК "Алгоритм" этапом масштабного завершения проектов и продолжением работы с семейной аудиторией, которая сегодня формирует основной спрос на рынке новостроек Барнаула.

