В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в феврале

Так, уже с 1-го числа будет проиндексировано более 40 выплат

30 января 2026, 17:46, ИА Амител

В феврале текущего года в России будет произведена индексация свыше 40 различных типов социальных выплат и пособий. Информацию об этом передал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

Согласно его заявлению, в соответствии с федеральным законодательством, основанным на значении индекса потребительских цен за предшествующий год, размеры различных пособий, компенсаций и прочих выплат будут увеличены на 5,6%.

Он также указал на увеличение размера материнского капитала: на первого новорожденного сумма составит 728,9 тысячи рублей, а доплата при рождении второго ребенка — 234,3 тысячи рублей. В случае если семья не оформляла сертификат на первого ребенка, при появлении второго будет выплачено 963,2 тысячи рублей.

Помимо этого, произойдет увеличение выплат, назначаемых при рождении или усыновлении ребенка, пособий по уходу за детьми в возрасте до полутора лет для граждан, не имеющих трудового стажа, а также ежемесячных выплат женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня". Володин акцентировал внимание на необходимости создания благоприятных условий для увеличения количества семей, имеющих детей. Также планируется увеличение доплат к пенсионным выплатам, сумм, выплачиваемых ветеранам и инвалидам, и пособий по безработице.

Начиная с 1 февраля вступит в силу закон, вводящий дополнительные меры защиты прав потребителей в ситуациях возврата товаров, имеющих недостатки. В соответствии с новыми правилами, покупатели получат возможность требовать компенсацию разницы между ценой, уплаченной за товар, и стоимостью аналогичного товара, относящегося к категории технически сложных, на момент урегулирования спора.