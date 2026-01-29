Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Единовременное пособие при рождении увеличится до 28,5 тысячи рублей

29 января 2026, 20:29, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о значительном повышении материнского капитала. Согласно решению правительства, сумма выплаты на первого ребенка в текущем году вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщают "Известия".

«В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка», — заявил Мишустин на заседании кабмина 29 января.

Также будут увеличены выплаты за второго и третьего ребенка — до 963 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 28,5 тысячи рублей.

Премьер подчеркнул, что эти суммы будут применяться как к новым сертификатам, так и к ранее выданным, то есть затронут остатки средств на действующих сертификатах. Решение направлено на усиление поддержки семей с детьми в условиях роста стоимости жизни.