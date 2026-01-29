Алтайский край встретит выходные ночными морозами до -25 градусов

В субботу днем обещают до -3 градусов, а ночью ударят морозы до -25

Зима. Мороз / Фото: amic.ru

Алтайский край готовится к переменчивым, но в целом комфортным для конца января выходным. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, погода подарит жителям как почти весеннюю оттепель, так и напомнит о зиме крепкими ночными морозами. Главное, ни суббота, ни воскресенье не принесут обильных снегопадов или метелей.

31 января днем станет по-настоящему тепло для этого времени года: воздух прогреется до -3…-8 градусов, однако в некоторых районах будет холоднее — до -13.

Ночью температура резко сменит курс: столбики термометров опустятся до -13…-18, а в отдельных районах ударят морозы до -20…-25 градусов. Ветер юго-западный, слабый (2–7 м/с), что сделает погоду достаточно комфортной. Осадков не предвидится.

1 февраля день будет прохладнее, ожидается -7…-12 градусов. Однако на юге края вновь возможно небольшое потепление — местами до -2.

Ночь на понедельник станет самой холодной за эти выходные: -19…-27 градусов, в отдельных районах -12…-17. Ветер сменится на юго-восточный, но останется слабым (2–7 м/с). Осадков снова не ожидается.

Автомобилистам стоит быть внимательными в ночные и утренние часы из-за возможного гололеда на дорогах после дневного потепления.