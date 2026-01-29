Зоозащитники обвинили сибирячку в издевательствах над животными

Женщину подозревают в том, что она под видом помощи забирает собак у владельцев, а затем оставляет их умирать в лесу

29 января 2026, 21:36, ИА Амител

Найденный в лесу шарпей / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске разгорается скандал вокруг женщины, которую зоозащитники на протяжении пяти лет обвиняют в систематической жестокости к животным. Волонтеры утверждают, что под видом спасения и временной передержки она забирает у людей собак за деньги, а затем выбрасывает их на верную смерть — привязывает в лесах соседних областей без еды и воды, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам зооинспектора Румии Моллы, это не единичные случаи, а отработанная схема, о которой известно с 2020 года. За это время собраны многочисленные свидетельства, но правоохранительные органы, по утверждению активистов, до сих пор не дали делам ход.

Один из последних инцидентов произошел осенью 2025 года. Семья, которой нужна была передержка для шарпея, заплатила 10 тысяч рублей. Вскоре собаку нашли привязанной в лесу под Барнаулом. Спустя два дня пес скончался от стресса и переохлаждения. Хозяйка животного подала заявление в полицию.

В ответ на обвинения представитель подозреваемой, Виктор, заявил, что в этой истории речь шла именно о спасении: собаку передали в приют, а ее гибель — результат действий бывших хозяев. Сама обвиняемая утверждает, что стала жертвой травли.

Несмотря на противоречивые версии, зоозащитники требуют от полиции и надзорных органов наконец провести полноценную проверку и пресечь деятельность, которая, по их данным, уже несколько лет остается безнаказанной.