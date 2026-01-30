Депутат Госдумы с Алтая назвала виновных в массовой гибели пациентов интерната в Кузбассе

По мнению парламентария, корень трагедии — позиция региональных властей

30 января 2026, 22:31, ИА Амител

Депутат Госдумы Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Гибель девяти пациентов в доме-интернате Прокопьевска стала следствием системных проблем в социальной сфере региона, накапливавшихся годами. Об этом в беседе с RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

По мнению парламентария, корень трагедии — не в ошибках рядовых медиков, а в позиции региональных властей.

«Проблема в том, что у власти отсутствует понимание: здоровье жителей — это главное. Упадок в социальной сфере Кузбасса говорит либо о непрофессионализме руководства, либо о нежелании видеть проблемы», — подчеркнула Останина.

Депутат напомнила, что после массовой гибели младенцев в новокузнецком роддоме губернатор области Илья Середюк возложил вину на рожениц.

«Кого он обвинит теперь? Мне кажется, начинать надо с себя», — отметила она.

Останина считает, что две трагедии подряд должны были стать поводом для срочного визита в регион федеральных министров. Она призвала незамедлительно направить в Кузбасс правительственную комиссию для глубокого анализа ситуации в здравоохранении.