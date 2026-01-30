Многодетный отец "запретил все" в спортивной школе

Мужчина подавал жалобы абсолютно на все, что казалось ему неприемлемым

30 января 2026, 13:22, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В спортивной школе Екатеринбурга введены значительные ограничения после обращений отца, воспитывающего шестерых детей, пишет e1.ru.

По данным издания, мужчина, являющийся главой многочисленного семейства, добился запрета на общение родителей и тренеров через онлайн-мессенджеры. Причиной послужило то, что он усмотрел признаки агрессии в сообщении тренера о том, что его сын забыл плавки в лагере и, следовательно, не сможет плавать.

В результате судебного разбирательства, инициированного отцом, дети также потеряли возможность приобретать в автоматах кислородные коктейли и перекусы после занятий. Более того, утверждается, что из-за опасений новых жалоб со стороны этого же гражданина спортивная школа отменила запланированную летнюю поездку в спортивный лагерь. Администрация, как утверждается, не захотела рисковать новыми обращениями в органы власти.

Утверждается, что россиянин подал в суды региона не менее шестнадцати исков, все они связаны со спортивной школой или разногласиями с ее руководством. Кроме того, иски были поданы против юриста, представлявшего интересы учебного заведения, средств массовой информации, освещавших данный конфликт, а также министерств и ведомств, контролирующих деятельность учреждения.

Родители других учеников спортивной школы инициировали сбор подписей, чтобы защитить себя и своих детей от действий жалобщика. Сообщается, что мужчина рассматривает возможность подачи исков и против этих родителей.