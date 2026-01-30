Многодетный отец "запретил все" в спортивной школе
Мужчина подавал жалобы абсолютно на все, что казалось ему неприемлемым
30 января 2026, 13:22, ИА Амител
В спортивной школе Екатеринбурга введены значительные ограничения после обращений отца, воспитывающего шестерых детей, пишет e1.ru.
По данным издания, мужчина, являющийся главой многочисленного семейства, добился запрета на общение родителей и тренеров через онлайн-мессенджеры. Причиной послужило то, что он усмотрел признаки агрессии в сообщении тренера о том, что его сын забыл плавки в лагере и, следовательно, не сможет плавать.
В результате судебного разбирательства, инициированного отцом, дети также потеряли возможность приобретать в автоматах кислородные коктейли и перекусы после занятий. Более того, утверждается, что из-за опасений новых жалоб со стороны этого же гражданина спортивная школа отменила запланированную летнюю поездку в спортивный лагерь. Администрация, как утверждается, не захотела рисковать новыми обращениями в органы власти.
Утверждается, что россиянин подал в суды региона не менее шестнадцати исков, все они связаны со спортивной школой или разногласиями с ее руководством. Кроме того, иски были поданы против юриста, представлявшего интересы учебного заведения, средств массовой информации, освещавших данный конфликт, а также министерств и ведомств, контролирующих деятельность учреждения.
Родители других учеников спортивной школы инициировали сбор подписей, чтобы защитить себя и своих детей от действий жалобщика. Сообщается, что мужчина рассматривает возможность подачи исков и против этих родителей.
13:34:27 30-01-2026
Нет покоя борцунам за права!
Кстати этого серийного истца можно на обследование теперь направить.
13:36:25 30-01-2026
Дальше продолжайте, няньчиться с юродивыми и им сопли подтирать
14:05:36 30-01-2026
не проще исключить папашу вместе с выводком из спортшколы?
что за мямля этой школой руководит?
14:08:11 30-01-2026
А почему суды на его стороне? Чтобы он на суд не подал? Так он всё-равно подаст рано или поздно. Его лечить надо. Или подать в суд на него, за то что отправил больных детей в спортшколу, не обследовав как надо. У них должны быть болезни, поэтому путь сидят дома. А теперь дома сидеть будет целая школа вместо лагеря. Почему один недообследованный пациент ставит в некрасивую позу цклую Фемиду и мешает жить сотням людей? Кто-то должен включить мозги и разобраться. Может у него от многодетства щелкнуло и его надо оградить от его детей?
15:34:51 30-01-2026
это шизофрения однозначно. его обследовать и лечить надо
ребенок из за этого страдает 100%
15:51:02 30-01-2026
Обязательным является только образование, полученное в средней школе. Всякие лицеи, гимназии и тем более школы с уклонами спокойно могут отправить детей в обычную школу. Нефиг с этим папашей нянчится. Захотел славы папаши теплякова?
15:57:57 30-01-2026
я бы тоже запретила общение через мессенджеры. Особенно путем навязывания какого-то конкретного. Есть ко мне вопросы? Пишите в дневник, на сайт школы, звоните. Эти бесконечная трепотня так надоела, что принципиально не устанавливаю эту очередную болталку.
16:52:50 30-01-2026
Так не читайте. А я как раз работаю в спортшколе и когда иду на тренировку мне иногда звонят до 20 родителей - а будет сегодня? Кто то где то услышал типа тренер заболел. Когда пишешь в группу всяко несколько человек звонят, но уже не столько. Причем звонят в 11 вечера, звонят во время тренировок отвлекают
05:33:03 31-01-2026
Если бы еще остались мужики в этом мире, то давно бы этой особи оторвали бубенцы вдали от камер и все.
08:49:23 31-01-2026
ЯжемаТ ?
09:52:34 31-01-2026
Не перевелись еще белые вороны, но подача ситации однобока, месенжеры запретить это просто отлично. Он не пьет, дети в спортзале, многодетной отец. Он просто молодец, бывший военный!