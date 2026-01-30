В Барнауле выставили на продажу деревянный биткоин за 2,5 млн рублей
Владелец планирует направить часть вырученных от продажи денег на благотворительность
30 января 2026, 08:33, ИА Амител
В Барнауле на известной площадке объявлений "Авито" появилось экстравагантное предложение — сувенир в виде деревянного биткоина по цене 2,5 миллиона рублей. Продавец позиционирует изделие как элегантный подарок и памятный предмет, символизирующий мир цифровых технологий.
Сувенир выполнен из натурального дерева и предлагается в двух вариантах исполнения: настенный — размером 70 см и настольный — 20 см. В описании товара подчеркивается социальный аспект.
Так, часть вырученных от продажи средств планируется направить на помощь людям с инвалидностью. Автор объявления указал, что отправит товар покупателю через транспортные компании.
Ранее сообщалось, что картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры. Высокая цена может быть маркетинговом ходом.
08:57:58 30-01-2026
Я пару лет назад настоящий золотой купил у Циган. Благо они не знали его реальную стоимость и отдали почти даром
09:29:21 30-01-2026
Ох уж мне эти сказочники!, цыган обнанул!, сейчас весь табор по земле от смеха катается!!!
09:33:30 30-01-2026
Надо брать
12:50:23 30-01-2026
Рандолевый биткоин у цыган ты купил, обманули тебя, трусы в горох)))