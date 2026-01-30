НОВОСТИОбщество

В Барнауле выставили на продажу деревянный биткоин за 2,5 млн рублей

Владелец планирует направить часть вырученных от продажи денег на благотворительность

30 января 2026, 08:33, ИА Амител

Деревянный биткон / Фото: "Авито"

В Барнауле на известной площадке объявлений "Авито" появилось экстравагантное предложение — сувенир в виде деревянного биткоина по цене 2,5 миллиона рублей. Продавец позиционирует изделие как элегантный подарок и памятный предмет, символизирующий мир цифровых технологий.

Сувенир выполнен из натурального дерева и предлагается в двух вариантах исполнения: настенный — размером 70 см и настольный — 20 см. В описании товара подчеркивается социальный аспект.

Так, часть вырученных от продажи средств планируется направить на помощь людям с инвалидностью. Автор объявления указал, что отправит товар покупателю через транспортные компании.

Ранее сообщалось, что картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры. Высокая цена может быть маркетинговом ходом.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

08:57:58 30-01-2026

Я пару лет назад настоящий золотой купил у Циган. Благо они не знали его реальную стоимость и отдали почти даром

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

09:29:21 30-01-2026

Ох уж мне эти сказочники!, цыган обнанул!, сейчас весь табор по земле от смеха катается!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:30 30-01-2026

Надо брать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:23 30-01-2026

Рандолевый биткоин у цыган ты купил, обманули тебя, трусы в горох)))

  -4 Нравится
Ответить
