В Барнауле выставили на продажу деревянный биткоин за 2,5 млн рублей

Владелец планирует направить часть вырученных от продажи денег на благотворительность

30 января 2026, 08:33, ИА Амител

Деревянный биткон / Фото: "Авито"

В Барнауле на известной площадке объявлений "Авито" появилось экстравагантное предложение — сувенир в виде деревянного биткоина по цене 2,5 миллиона рублей. Продавец позиционирует изделие как элегантный подарок и памятный предмет, символизирующий мир цифровых технологий.

Сувенир выполнен из натурального дерева и предлагается в двух вариантах исполнения: настенный — размером 70 см и настольный — 20 см. В описании товара подчеркивается социальный аспект.

Так, часть вырученных от продажи средств планируется направить на помощь людям с инвалидностью. Автор объявления указал, что отправит товар покупателю через транспортные компании.

Ранее сообщалось, что картина неизвестного автора продается в Барнауле по цене элитной квартиры. Высокая цена может быть маркетинговом ходом.