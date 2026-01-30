Зеленский предложил Путину встретиться в Киеве
Президент Украины также заявил, что не готов идти на компромиссы по территориальным вопросам
30 января 2026, 17:31, ИА Амител
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, публично пригласив его в Киев. Об этом он заявил в пятницу, 30 января, сообщает РБК.
«Точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву», — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Запорожскую АЭС, и в качестве альтернативы предложил "заморозку" по текущей линии фронта.
Кроме того, Зеленский допустил перенос следующего раунда украинско-российских переговоров, запланированных в Абу-Даби на 1 февраля, сославшись на возможное влияние на дату встречи текущей ситуации "с Америкой и Ираном".
17:41:47 30-01-2026
Я считаю надо ехать,
21:50:41 30-01-2026
Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... Езжайте вместе.
00:12:29 31-01-2026
Гость (21:50:41 30-01-2026) Езжайте вместе.... без проблем
22:29:54 30-01-2026
Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... Кто-то спрашивал, как вы считаете?
10:35:06 31-01-2026
Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... согласен
08:44:11 31-01-2026
Ну Зеля плохо закончит - он просто уже стал " сахарным " сколько можно нюхать.