Зеленский предложил Путину встретиться в Киеве

Президент Украины также заявил, что не готов идти на компромиссы по территориальным вопросам

30 января 2026, 17:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, публично пригласив его в Киев. Об этом он заявил в пятницу, 30 января, сообщает РБК.

«Точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Запорожскую АЭС, и в качестве альтернативы предложил "заморозку" по текущей линии фронта.

Кроме того, Зеленский допустил перенос следующего раунда украинско-российских переговоров, запланированных в Абу-Даби на 1 февраля, сославшись на возможное влияние на дату встречи текущей ситуации "с Америкой и Ираном".

Комментарии 6

Avatar Picture
Евгений

17:41:47 30-01-2026

Я считаю надо ехать,

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:50:41 30-01-2026

Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... Езжайте вместе.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений

00:12:29 31-01-2026

Гость (21:50:41 30-01-2026) Езжайте вместе.... без проблем

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:29:54 30-01-2026

Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... Кто-то спрашивал, как вы считаете?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:06 31-01-2026

Евгений (17:41:47 30-01-2026) Я считаю надо ехать,... согласен

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:11 31-01-2026

Ну Зеля плохо закончит - он просто уже стал " сахарным " сколько можно нюхать.

  -4 Нравится
Ответить
