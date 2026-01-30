Зеленский предложил Путину встретиться в Киеве

Президент Украины также заявил, что не готов идти на компромиссы по территориальным вопросам

30 января 2026, 17:31, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от идеи встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, публично пригласив его в Киев. Об этом он заявил в пятницу, 30 января, сообщает РБК.

«Точно могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Я публично приглашаю его. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может позволить себе прямо об этом сказать по какой-то причине, тогда звучат эти приглашения в Москву», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что не готов к компромиссам по вопросам территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Запорожскую АЭС, и в качестве альтернативы предложил "заморозку" по текущей линии фронта.

Кроме того, Зеленский допустил перенос следующего раунда украинско-российских переговоров, запланированных в Абу-Даби на 1 февраля, сославшись на возможное влияние на дату встречи текущей ситуации "с Америкой и Ираном".