Суд Барнаула рассмотрит дело экс-воспитателя детсада "Мишутка", которая "придушила" малыша

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

30 января 2026, 15:21, ИА Амител

Воспитатель детского сада грубо обращалась с ребенком / Фото: стоп-кадр с видео "В курсе 22"

В Барнауле начнется судебное разбирательство в отношении воспитателя частного детского сада "Мишутка". Женщину обвиняют по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением"). Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет завершил расследование инцидента, произошедшего в июле 2025 года. По данным правоохранителей, воспитательница, испытывая личную неприязнь и раздражение из‑за непослушания ребенка, совершила следующие действия: надела на воспитанника нагрудник и начала резко дергать за него, причиняя физическую боль. При этом после инцидента она не оказала ребенку никакой помощи.

Ключевым доказательством по делу стала запись с камеры видеонаблюдения детского сада. Видеоматериалы попали в поле зрения одной из мам воспитанников, которая и обратила внимание на недопустимое поведение сотрудницы учреждения.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



