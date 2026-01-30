Суд Барнаула рассмотрит дело экс-воспитателя детсада "Мишутка", которая "придушила" малыша
Женщине грозит до трех лет лишения свободы
30 января 2026, 15:21, ИА Амител
В Барнауле начнется судебное разбирательство в отношении воспитателя частного детского сада "Мишутка". Женщину обвиняют по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением"). Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю.
Следственный комитет завершил расследование инцидента, произошедшего в июле 2025 года. По данным правоохранителей, воспитательница, испытывая личную неприязнь и раздражение из‑за непослушания ребенка, совершила следующие действия: надела на воспитанника нагрудник и начала резко дергать за него, причиняя физическую боль. При этом после инцидента она не оказала ребенку никакой помощи.
Ключевым доказательством по делу стала запись с камеры видеонаблюдения детского сада. Видеоматериалы попали в поле зрения одной из мам воспитанников, которая и обратила внимание на недопустимое поведение сотрудницы учреждения.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
18:38:29 31-01-2026
Как то да, но покушение на убийство через 30-ю статью.