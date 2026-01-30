Морозы или снег? Какой будет погода на Алтае в феврале

Средняя температура месяца составит около -10 градусов

30 января 2026, 17:16, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Если верить предварительному прогнозу, февраль в Алтайском крае решит проститься с зимой по-доброму. Вместо лютых морозов синоптики обещают вполне комфортную для этого времени года картину: средняя температура воздуха в регионе составит около -10 градусов.

Днем столбики термометров будут скромно колебаться в пределах от -3 до -13 градусов, а пик небольшого потепления до -3…-7 придется на период с 8 по 12 февраля.

Ночью тоже не ожидается экстремального холода. Температура в среднем закрепится на отметке -15 градусов, и лишь к 13 февраля может ненадолго опуститься до -20.

Зато февраль намерен компенсировать нехватку морозов обилием снега. По прогнозам, в месяце будет целых 12 снежных дней, причем семь из них могут принести серьезные, обильные снегопады.

Стоит отметить, что в праздничные дни 21–23 февраля, когда многие выйдут на улицу, погода не подведет: ожидается вполне привычная для конца зимы температура около -9…-13 градусов.