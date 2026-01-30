Адвокат предупредил, что включенный VPN может привести к блокировке банковских переводов

Такие операции могут расценивать как подозрительные, поскольку "подмененные" сессионные данные не позволяют идентифицировать настоящего клиента

Использование VPN и других сервисов, скрывающих реальное местоположение устройства, может привести к блокировке денежного перевода в банке. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

По его словам, банки могут расценивать такие операции как подозрительные, поскольку "подмененные" сессионные данные не позволяют идентифицировать настоящего клиента.

«Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные», — пояснил Пашин.

К таким приложениям относятся VPN и Proxy-сервисы, меняющие IP-адрес устройства. Часто пользователи могут случайно забыть их отключить перед входом в банковское приложение.

Адвокат отметил, что в такой ситуации кредитная организация вправе заподозрить мошенничество:

«В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником».

Во избежание проблем юрист рекомендует отключать все службы, изменяющие данные о местоположении, перед проведением финансовых операций.