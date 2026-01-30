До -8. О погоде в Барнауле 30 января

В утренние часы в краевой столице возможна изморозь

30 января 2026, 06:01, ИА Амител

Зима в Барнауле. / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае 30 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -6 до -8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 2–7 м/с.