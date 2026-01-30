Лучше потратить деньги на предварительную проверку, чем получить отказ, прождав при этом несколько месяцев

В России более 900 тысяч товарных знаков. Часто при оформлении новых объектов предпринимательства владельцы сталкиваются со сложностями при выборе наименования. Каждую пятую заявку отклоняет Роспатент. Расскажем, как облегчить процесс получения заветного наименования.

Проверка возможных совпадений

Прежде чем зарегистрировать товарный знак, необходимо проверить, не использует ли его другой бизнес. Это касается не только названий уже функционирующих компаний и предпринимателей, но и каталога заявок, поданных на регистрацию.

Есть два основных способа это сделать: проверить бренд самостоятельно в базе Роспатента или обратиться в специализированную компанию, которая за небольшую плату проведет анализ, а в случае наличия ошибок поможет устранить их. На этом этапе проверяют не только наименование бренда, но и его логотип.

Проверка соответствия требованиям законодательства

Подробно этот аспект можно изучить в статье 1483 ГК РФ.

Краткие требования:

Товарный знак может состоять из слов, символов, аббревиатур, линий, простых геометрических фигур и т.д. Чтобы в товарном знаке использовались официальные символы или названия, например, флаг или герб, требуется соответствующее разрешение. Использование изображений природного или культурного наследия (Петергоф, озеро Байкал, Эрмитаж, Кремль и т.д.) также допускается только при наличии специального разрешения. Введение в заблуждение при помощи товарного знака не допускается. Например, если производитель планирует продавать яблочный сок, на его упаковке должны быть изображены именно эти фрукты, а не груши или абрикосы. Знак не должен противоречить моральным принципам. Жаргонизмы, ненормативная лексика, ругательства и прочие подобные слова использоваться в названии не могут. Если речь идет о сигаретах или алкоголе, то требования к их наименованию еще более строгие: они не могут обещать, например, долголетие или здоровье.

А еще товарный знак не зарегистрируют, если он по написанию совпадает с именем известной личности, знаменитым персонажем литературного произведения, а также во многих других случаях.

Проводить проверку самому сложно, но подавать знак без нее — большой риск. Это важный этап, от которого зависит, как быстро будет произведена регистрация, а значит, как скоро будет начата предпринимательская деятельность.

Роспатент проверяет регистрируемый знак по описанным выше правилам. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше обращаться за помощью к профессионалам, поскольку госпошлина, уплаченная за проверку товарного знака Роспатентом, не возвращается.

