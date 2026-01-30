Росстат включил поездки в Дубай и на Черное море в расчет инфляции
Ведомство обновило потребительскую корзину, включив популярные туристические направления
30 января 2026, 20:01, ИА Амител
Росстат обновил методику расчета инфляции, включив в потребительскую корзину затраты на туристические поездки в ОАЭ (в первую очередь, в Дубай) и на Черное море. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.
Решение объясняется тем, что эти направления стали массовыми и составляют значительную часть расходов граждан. При этом поездки в Турцию, остающуюся лидером по числу российских туристов (около 7 млн в год), в корзину пока не вошли. Аналитики предполагают, что это связано со снижением ее доли на фоне роста популярности ОАЭ, куда в прошлом году отправились около 2,5 млн россиян.
Как отмечает издание, обновление методики стало одной из причин заметного ускорения инфляции в январе 2026 года. По оценкам экспертов, годовой рост цен за первый месяц года может составить около 2,5% против 1,2% в январе 2025-го. Включение дорогостоящих услуг, таких как зарубежный и внутренний отдых, делает расчет инфляции более соответствующим реальной структуре потребительских расходов.
20:17:01 30-01-2026
2025 год начался с доллара по 101,68
2026 год начался с доллара по 78,23.
Выгодно для расчета инфляции, подешевел Дубай!
02:04:18 31-01-2026
Статисты очешуели? В энти райские кущи ездит от силы 5%!
13:39:06 31-01-2026
Надо же как-то оправдать инфляцию! Вот оно что! А без поездок инфляция была бы норм!
15:08:30 31-01-2026
Получается, что из-за поездок чиновников и депутатов и проживания их хапужных семеек в тех местах и разгоняется инфляция?
18:03:15 31-01-2026
А чё они исключили из расчета перелеты по РФ, которые подорожали на 30%?)