Росстат включил поездки в Дубай и на Черное море в расчет инфляции

Ведомство обновило потребительскую корзину, включив популярные туристические направления

30 января 2026, 20:01, ИА Амител

Море. Отпуск / Фото: svetlanasokolova на Freepik

Росстат обновил методику расчета инфляции, включив в потребительскую корзину затраты на туристические поездки в ОАЭ (в первую очередь, в Дубай) и на Черное море. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Решение объясняется тем, что эти направления стали массовыми и составляют значительную часть расходов граждан. При этом поездки в Турцию, остающуюся лидером по числу российских туристов (около 7 млн в год), в корзину пока не вошли. Аналитики предполагают, что это связано со снижением ее доли на фоне роста популярности ОАЭ, куда в прошлом году отправились около 2,5 млн россиян.

Как отмечает издание, обновление методики стало одной из причин заметного ускорения инфляции в январе 2026 года. По оценкам экспертов, годовой рост цен за первый месяц года может составить около 2,5% против 1,2% в январе 2025-го. Включение дорогостоящих услуг, таких как зарубежный и внутренний отдых, делает расчет инфляции более соответствующим реальной структуре потребительских расходов.