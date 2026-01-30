НОВОСТИОбщество

Росстат включил поездки в Дубай и на Черное море в расчет инфляции

Ведомство обновило потребительскую корзину, включив популярные туристические направления

30 января 2026, 20:01, ИА Амител

Море. Отпуск / Фото: svetlanasokolova на Freepik
Море. Отпуск / Фото: svetlanasokolova на Freepik

Росстат обновил методику расчета инфляции, включив в потребительскую корзину затраты на туристические поездки в ОАЭ (в первую очередь, в Дубай) и на Черное море. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Решение объясняется тем, что эти направления стали массовыми и составляют значительную часть расходов граждан. При этом поездки в Турцию, остающуюся лидером по числу российских туристов (около 7 млн в год), в корзину пока не вошли. Аналитики предполагают, что это связано со снижением ее доли на фоне роста популярности ОАЭ, куда в прошлом году отправились около 2,5 млн россиян.

Как отмечает издание, обновление методики стало одной из причин заметного ускорения инфляции в январе 2026 года. По оценкам экспертов, годовой рост цен за первый месяц года может составить около 2,5% против 1,2% в январе 2025-го. Включение дорогостоящих услуг, таких как зарубежный и внутренний отдых, делает расчет инфляции более соответствующим реальной структуре потребительских расходов.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

20:17:01 30-01-2026

2025 год начался с доллара по 101,68
2026 год начался с доллара по 78,23.
Выгодно для расчета инфляции, подешевел Дубай!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:04:18 31-01-2026

Статисты очешуели? В энти райские кущи ездит от силы 5%!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:06 31-01-2026

Надо же как-то оправдать инфляцию! Вот оно что! А без поездок инфляция была бы норм!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:08:30 31-01-2026

Получается, что из-за поездок чиновников и депутатов и проживания их хапужных семеек в тех местах и разгоняется инфляция?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:15 31-01-2026

А чё они исключили из расчета перелеты по РФ, которые подорожали на 30%?)

  5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров