Эксперт развеял миф о вирусе Нипах, но назвал реальную опасность для туристов в Таиланде

Настоящая опасность на курортах исходит от лихорадок Денге и Зика

30 января 2026, 21:37, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Ведущий российский вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с aif.ru дал четкую оценку эпидемиологическим угрозам для россиян в свете последних новостей. Комментируя вспышку смертельного вируса Нипах в Индии, ученый заявил, что для жителей России эта инфекция не представляет опасности.

«За всю 27-летнюю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая ввоза этой болезни. Проблема во многом раздута прессой», — отметил Нетесов.

Он пояснил, что вирус не передается между людьми воздушно-капельным путем, а заразиться им можно, только съев фрукт, загрязненный слюной или испражнениями летучих лисиц. Таким образом, для туриста, соблюдающего элементарные гигиенические нормы, риск равен нулю.

Гораздо более серьезными угрозами для отдыхающих на популярных курортах — от Таиланда и Вьетнама до Египта и ОАЭ — эксперт назвал тропические вирусные инфекции, передающиеся через укусы комаров. В их числе желтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит и вирус Зика.

По словам Нетесова, эти болезни являются эндемичными для тропических регионов, но их распространение в туристических зонах контролируется с помощью обработки территорий. Однако риск напрямую зависит от поведения самого путешественника.

Ученый привел наглядный пример: вероятность заразиться лихорадкой Денге во время экскурсии в джунгли или сплава по реке во Вьетнаме может достигать 30%. Ежегодно в Россию, в частности в Новосибирск и Москву, привозят десятки таких случаев.

Итог, который подводит вирусолог, прост: паника из-за Нипаха необоснованна, а реальная безопасность на отдыхе обеспечивается осведомленностью, использованием репеллентов, закрытой одеждой в лесистой местности и своевременной вакцинацией там, где она необходима.