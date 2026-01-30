Директор интерната в Кузбассе, где умерли девять человек, отстранена от работы

Прокуратура теперь проверит все 13 психоневрологических интернатов области

30 января 2026, 16:02, ИА Амител

Прокопьевский психоневрологический интернат / Фото: Министерство труда и социальной защиты Кузбасса

Директор Прокопьевского дома-интерната для людей с психическими расстройствами, где скончались девять пациентов, отстранена от должности. Такое решение принял губернатор Кемеровской области Илья Середюк на следующий день после возбуждения уголовного дела, сообщает Shot.

По информации СМИ, Елена Морозова до сих пор не вышла на связь с родственниками погибших. После трагедии областная прокуратура проведет проверки во всех 13 подобных учреждениях региона.

Напомним, в интернате была зафиксирована вспышка гриппа типа А, после которой десятки пациентов попали в больницы. Расследование выявило чудовищные условия содержания: людей кормили тухлой едой, приковывали цепями, а зимой в помещениях было не более +15 градусов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.