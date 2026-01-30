Высотные акценты. Четыре "свечки" построят на пустыре рядом с "Гранд Ареной"

По соседству с будущим микрорайоном может появиться спортивная площадка, которую готов возвести застройщик ЖК

Крупный жилой квартал возведут на Павловском тракте, 178 (пересечение с ул. Солнечная Поляна). На пустующем участке 2,1 га запроектированы три 23-этажных дома, объединенных общим стилобатом, и один 17-этажный. Эскизы ЖК представил на градсовете 29 января архитектор Сергей Черепанов. Он отметил, что застройщик комплекса намерен благоустроить заброшенный участок, расположенный рядом. Как проект оценила комиссия — в материале amic.ru.

Новый акцент

Мини-квартал рассчитан на проживание 1360–1630 человек: всего в четырех корпусах заложено 834 квартиры. В стилобатной части, обращенной к Павловскому тракту, планируют разместить объекты торговли, офисы, бытового обслуживания населения, а также медцентр.

Практически все подземное пространство жилого двора является автостоянкой на 233 места. Дополнительно около 200 машино-мест размещены в границах участка. Архитекторы предложили организовать одностороннее движение вокруг квартала, чтобы развести транспортные потоки. Сам двор будет без автомобилей, с благоустройством и озеленением. Здесь появятся необходимые площадки: для игр детей, занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения.

Так как ЖК расположен на первой линии Павловского тракта, это определило объемно-пространственное решение домов.

«Была применена традиционная композиция из трех высотных объектов, объединенных общим стилобатом. Ритм, заданный жилыми секциями, перекликается с уже сформированной застройкой ТЦ "Гранд Арена", бизнес-центром по Павловскому тракту, 174а, ЖК "Лапландия". Такая композиционная схема хорошо зарекомендовала себя еще много десятилетий назад. Использовалась для укрупнения масштаба застройки крупных магистральных и жилых улиц», — указано в эскизном проекте ЖК.

Чтобы повысить привлекательность ЖК, девелопер намерен благоустроить земельный участок (территория общего пользования), расположенный по соседству. Пока же он "захвачен" кленами, там есть свалки строительного мусора. В будущем здесь может появиться небольшая спортивная зона площадью около 200 квадратных метров. Проект этой зоны подготовят уже после утверждения архитектурных решений ЖК.

Социальных учреждений на территории комплекса не заложено: детей предлагают отправить в существующие детсады и школы. Также Сергей Черепанов озвучил идею построить детский сад в том же квартале, что и ЖК: здесь есть участок, находящийся в муниципальной собственности, который подойдет для размещения дошкольного учреждения на 250 мест. Объект может стать доступным и для жителей частного сектора, расположенного по соседству.

Изящные решения

Обсуждая проект, члены комиссии поинтересовались у архитектора, почему он предложил именно такое размещение корпусов на участке. Сергей Черепанов объяснил: ставить огромный дом-стену не хотелось, ведь он бы проиграл "свечкам" по ритму.

«Если посмотреть на существующее положение, то точечные высотные объекты реализованы как в квартале "2011", так и в квартале "2037". Они присутствуют в застройке и довольно серьезно акцентируют взгляд на углах. Поэтому было предложено вот такое решение. Кроме того, расположение домов определила "скошенная" форма участка», — сообщил Сергей Черепанов.

Предложение о строительстве детсада на соседнем участке раскритиковал бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. По его мнению, этот вопрос не нужно решать за счет "чужих" земель. Также он назвал "спорным" решение вынести высотки к Павловскому тракту: от ул. Попова до Солнечной Поляны на первой линии стоят коммерческие объекты, а уже за ними — жилые дома.

«Вы идете в противовес этому принципу, предлагаете другой тип застройки. На мой взгляд, это решение достаточно спорное», — отметил Виктор Четошников.

С ним не согласился архитектор Сергей Боженко: по его мнению, в размещении высоток на первой линии есть "рациональное зерно". Кроме того, сам микрорайон организован грамотно: пешеходные связи, круговой объезд, места для парковок, подземная стоянка под двором.

«На мой взгляд, это очень рациональные подходы в современной архитектуре. Что касается архитектуры отдельных зданий, то, на мой взгляд, они выполнены весьма и весьма изящно. Чисто графически все смотрится очень благородно», — сказал Сергей Боженко.

В итоге проект утвердили.