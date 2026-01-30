Высотные акценты. Четыре "свечки" построят на пустыре рядом с "Гранд Ареной"
По соседству с будущим микрорайоном может появиться спортивная площадка, которую готов возвести застройщик ЖК
30 января 2026, 09:05, ИА Амител
Крупный жилой квартал возведут на Павловском тракте, 178 (пересечение с ул. Солнечная Поляна). На пустующем участке 2,1 га запроектированы три 23-этажных дома, объединенных общим стилобатом, и один 17-этажный. Эскизы ЖК представил на градсовете 29 января архитектор Сергей Черепанов. Он отметил, что застройщик комплекса намерен благоустроить заброшенный участок, расположенный рядом. Как проект оценила комиссия — в материале amic.ru.
Новый акцент
Мини-квартал рассчитан на проживание 1360–1630 человек: всего в четырех корпусах заложено 834 квартиры. В стилобатной части, обращенной к Павловскому тракту, планируют разместить объекты торговли, офисы, бытового обслуживания населения, а также медцентр.
Практически все подземное пространство жилого двора является автостоянкой на 233 места. Дополнительно около 200 машино-мест размещены в границах участка. Архитекторы предложили организовать одностороннее движение вокруг квартала, чтобы развести транспортные потоки. Сам двор будет без автомобилей, с благоустройством и озеленением. Здесь появятся необходимые площадки: для игр детей, занятий физкультурой, для отдыха взрослого населения.
Площадка строительства / Фото: архитектурная мастерская Сергея Черепанова
Так как ЖК расположен на первой линии Павловского тракта, это определило объемно-пространственное решение домов.
«Была применена традиционная композиция из трех высотных объектов, объединенных общим стилобатом. Ритм, заданный жилыми секциями, перекликается с уже сформированной застройкой ТЦ "Гранд Арена", бизнес-центром по Павловскому тракту, 174а, ЖК "Лапландия". Такая композиционная схема хорошо зарекомендовала себя еще много десятилетий назад. Использовалась для укрупнения масштаба застройки крупных магистральных и жилых улиц», — указано в эскизном проекте ЖК.
Чтобы повысить привлекательность ЖК, девелопер намерен благоустроить земельный участок (территория общего пользования), расположенный по соседству. Пока же он "захвачен" кленами, там есть свалки строительного мусора. В будущем здесь может появиться небольшая спортивная зона площадью около 200 квадратных метров. Проект этой зоны подготовят уже после утверждения архитектурных решений ЖК.
Социальных учреждений на территории комплекса не заложено: детей предлагают отправить в существующие детсады и школы. Также Сергей Черепанов озвучил идею построить детский сад в том же квартале, что и ЖК: здесь есть участок, находящийся в муниципальной собственности, который подойдет для размещения дошкольного учреждения на 250 мест. Объект может стать доступным и для жителей частного сектора, расположенного по соседству.
Изящные решения
Обсуждая проект, члены комиссии поинтересовались у архитектора, почему он предложил именно такое размещение корпусов на участке. Сергей Черепанов объяснил: ставить огромный дом-стену не хотелось, ведь он бы проиграл "свечкам" по ритму.
«Если посмотреть на существующее положение, то точечные высотные объекты реализованы как в квартале "2011", так и в квартале "2037". Они присутствуют в застройке и довольно серьезно акцентируют взгляд на углах. Поэтому было предложено вот такое решение. Кроме того, расположение домов определила "скошенная" форма участка», — сообщил Сергей Черепанов.
План застройки / Фото: архитектурная мастерская Сергея Черепанова
Предложение о строительстве детсада на соседнем участке раскритиковал бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. По его мнению, этот вопрос не нужно решать за счет "чужих" земель. Также он назвал "спорным" решение вынести высотки к Павловскому тракту: от ул. Попова до Солнечной Поляны на первой линии стоят коммерческие объекты, а уже за ними — жилые дома.
«Вы идете в противовес этому принципу, предлагаете другой тип застройки. На мой взгляд, это решение достаточно спорное», — отметил Виктор Четошников.
С ним не согласился архитектор Сергей Боженко: по его мнению, в размещении высоток на первой линии есть "рациональное зерно". Кроме того, сам микрорайон организован грамотно: пешеходные связи, круговой объезд, места для парковок, подземная стоянка под двором.
«На мой взгляд, это очень рациональные подходы в современной архитектуре. Что касается архитектуры отдельных зданий, то, на мой взгляд, они выполнены весьма и весьма изящно. Чисто графически все смотрится очень благородно», — сказал Сергей Боженко.
В итоге проект утвердили.
09:18:22 30-01-2026
830 квартир!!!!233 места для авто!!!!Куда еще 500 поставить????
09:52:53 30-01-2026
Гость (09:18:22 30-01-2026) 830 квартир!!!!233 места для авто!!!!Куда еще 500 поставить?... Возле гранд арены))
09:55:45 30-01-2026
Гость (09:18:22 30-01-2026) 830 квартир!!!!233 места для авто!!!!Куда еще 500 поставить?... Это капитализм. Никто тебе не будет делать бесплатную парковку на каждую квартиру. Тем более в малобюджетном многоэтажном доме. Всегда было достаточное соотношение 1/5.
14:00:10 30-01-2026
Гость (09:55:45 30-01-2026) Это капитализм. Никто тебе не будет делать бесплатную парков... 1/5? Товарищ застройщик, пишите под своим ником.
Минимум надо 2 машиноместа на 3 квартиры, и то, скорее всего, не хватит.
Жить на краю города без своей машины - тот еще садизм.
Сейчас полно семей, у которых по 2 машины, и это не от жира, а от необходимости, потому что общественный транспорт - его, считай, нет.
14:20:35 30-01-2026
Гость (14:00:10 30-01-2026) 1/5? Товарищ застройщик, пишите под своим ником.Минимум ... Покупай дом в Спутнике и строй на своём участке гараж на две машины
09:56:31 30-01-2026
Гость (09:18:22 30-01-2026) 830 квартир!!!!233 места для авто!!!!Куда еще 500 поставить?... Почему под твое корыто должно быть место? Это гостевая парковка. Свои корыта пожалуйста в гараж.
10:56:50 30-01-2026
Гость (09:56:31 30-01-2026) Почему под твое корыто должно быть место? Это гостевая парко... А ты гараж то там предусмотрел, умник ? Что-то я не увидел на Генплане там никаких гаражей, вообще
13:13:22 30-01-2026
Гость (10:56:50 30-01-2026) А ты гараж то там предусмотрел, умник ? Что-то я не увидел н... Не покупай тогда это жильё. Насильно пихают что ли. А залез туда так не вой
14:56:20 30-01-2026
Гость (13:13:22 30-01-2026) Не покупай тогда это жильё. Насильно пихают что ли. А залез ... А вот это очень дельное предложение, но наш народ еще не поумнел до этого, а застройщик циничный барыга
13:31:14 30-01-2026
Гость (10:56:50 30-01-2026) А ты гараж то там предусмотрел, умник ? Что-то я не увидел н... Где найти гараж, это исключительно твои проблемы. Никак не застройщика.
11:07:37 30-01-2026
Гость (09:18:22 30-01-2026) 830 квартир!!!!233 места для авто!!!!Куда еще 500 поставить?... К церкви паркуются пусть
09:23:44 30-01-2026
Вы сколько еще народу туда напихать собираетесь?
09:31:44 30-01-2026
Вот они со двора выезжать устанут там
09:56:14 30-01-2026
Гость (09:31:44 30-01-2026) Вот они со двора выезжать устанут там... Пешком надо побольше ходить!
09:38:24 30-01-2026
Людям нужны школы, больницы, детсады вблизи, и по две парковки на квартиру. Также мангальные зоны, а не странные спортплощадки на которых всегда пусто из-за ощущения что тебя сверлят взглядом из тысяч квартир.
12:29:21 30-01-2026
Гость (09:38:24 30-01-2026) Людям нужны школы, больницы, детсады вблизи, и по две парков... если рассчитать по ГОСТу ваши пожелания к парковкам, то на 834 квартиры надо 2.5 гектара отдать под парковки, что больше участка под застройку.
12:42:13 30-01-2026
Гость (09:38:24 30-01-2026) Людям нужны школы, больницы, детсады вблизи, и по две парков... В Лапландии Союз сдал ЖК с мангальной зоной, но через пару месяцев мангалы демонтировали и их нет по сей день
14:16:58 30-01-2026
Гостевой (12:42:13 30-01-2026) В Лапландии Союз сдал ЖК с мангальной зоной, но через пару м... В этих мангальных зонах вечно бардак,распитие пиваса из полторашек,гогот и вонь жженой свининой на весь двор
15:58:49 30-01-2026
Гость (14:16:58 30-01-2026) В этих мангальных зонах вечно бардак,распитие пиваса из полт... бггг... а вы думали, что new-горожане будут исключительно трезвыми жарить мясо и вкушать его с зеленью? не, они такому не обучены.
13:15:50 30-01-2026
Гость (09:38:24 30-01-2026) Людям нужны школы, больницы, детсады вблизи, и по две парков... Покупай парковку и будет тебе их две. А на халяву под твою шушлайку никто ничего предоставлять не должен. Скажи спасибо что еще позволяют по городу как попало бросать машины
15:55:55 30-01-2026
Гость (09:38:24 30-01-2026) Людям нужны школы, больницы, детсады вблизи, и по две парков... а чо не по 3 парковки? совсем уже со своими корытами офонарели.
09:43:38 30-01-2026
Вот там и стройте! А в Центр не лезьте!
10:55:29 30-01-2026
Гость (09:43:38 30-01-2026) Вот там и стройте! А в Центр не лезьте!... В центре надо снести весь частный сектор и построить высотки. Это город, а не деревня. Хотите жить в частном доме - чешите в деревню
12:12:17 30-01-2026
Гость (10:55:29 30-01-2026) В центре надо снести весь частный сектор и построить высотки... +100500
13:33:59 30-01-2026
Гость (10:55:29 30-01-2026) В центре надо снести весь частный сектор и построить высотки... Центр - должен быть уютным, малоэтажным. 5 этажей - достаточно. Гетто - на периферии стройте.
16:00:25 30-01-2026
Гость (13:33:59 30-01-2026) Центр - должен быть уютным, малоэтажным. 5 этажей - достаточ... золотые слова! ❤
12:42:02 03-02-2026
Гость (13:33:59 30-01-2026) Центр - должен быть уютным, малоэтажным. 5 этажей - достаточ...
Назови хоть одну краевую столицу где посередине центра пыхтят печками деревянные хибары?! Не встречал таких, вашу более полувековую рухлядь сносят и строят те же свечки. Поездил по России немало.
А "уютный" центр как Барнауле надо поискать. На Ленина свернешь во двор погреба и трава по колено. Ни разу не встретил приличной дет.площадки и стриженного газона.
13:41:37 30-01-2026
Гость (10:55:29 30-01-2026) В центре надо снести весь частный сектор и построить высотки... В высотках твоих рождаемость падает во всем мире. России наоборот нужна деурбанизация
09:49:13 30-01-2026
"Свечки" - очень меткое название для горящих как факел стекловатников. Массовый пожар в Гон-конге это предметно доказал. Вот только одно непонятно, откуда столько жильцов наберут в депрессивный насквозь дотационный Барнаул, из которого идёт массовый отток населения из наиболее деятельных и всё понимающих? Ведь перспектив же у города вообще никаких. И человейники уже сейчас массово стоят полупустые. Поэтому и задирают квартплату всё выше и выше, чтобы их хоть как-то содержать.
10:01:14 30-01-2026
весь мир отказался от концепции человейников.
но у вас, как обычно - свой собственный путь
10:30:09 30-01-2026
Гость (10:01:14 30-01-2026) весь мир отказался от концепции человейников.но у вас, к... Их строят те, кто в таких никогда не жил и жить никогда не будет, потому что знает, что жизнь в них - сплошной коммунальный ад из-за скученности, постоянных перекрёстных интоксикаций, дичайшей слышимости и как следствие постоянных коммунальных конфликтов между соседями.
12:03:58 30-01-2026
Интересно, как существующие в том районе школы , детсады и мед.учреждения вместят жильцов этого квартала? Там и без того переполненность везде...
12:36:35 30-01-2026
Гость (10:56:50 30-01-2026) А ты гараж то там предусмотрел, умник ? Что-то я не увидел н... Это нищебродов не волнует. Он просто знает, что есть мифические гаражи. А что в гараже машино-место дороже нового китайца, нищеброд не в курсе. Вы просто должны ему, так как лучше и успешнее
14:40:02 30-01-2026
Да тут вопрос в том, что у кого-то есть деньги, у кого-то нет, но большинство без них, и именно они заставят машинами всё вокруг. И те у кого есть деньги на гараж, платное машино место, также будет страдать, так как нормально не подъехать, не разгрузиться/загрузиться. Вот если бы делали большой парковочный комплекс, как у загнивающих.., то было бы проще.
16:49:11 30-01-2026
Чтобы повысить "привлекательность" этого участка надо построить второй Павловский тракт!
А жить рядом с магистралью надо Боженко поселить, пусть наслаждается.
17:34:36 30-01-2026
Гость (16:49:11 30-01-2026) Чтобы повысить "привлекательность" этого участка надо постро... С этим Павловским вообще ведь жуть. На него вешают новые и новые районы,коттеджи. До самого аэропорта. Уже сейчас утром и вечером не проехать ни конным,ни пешим. Никаких расширений,углублений,выделенок,трамвайных путей,ровным счётом ничего не делается для разгрузки. Развязку и то чёрт знает какую построили не понятно где и зачем. Инфраструктурный кредит только всадили зря. Из транспорта печальные газельки на маршрутах в которых всегда едешь пятой точкой в окно с расчётом кайфарику на карту
17:36:45 30-01-2026
Я бы по приколу на свалке построил ЖК "Полигон" чисто поржать. Со скидкой. Отделка и удобства по лютейшему дефолту. Уверяю и его скупят на корню,отрыгнут и попросят добавки