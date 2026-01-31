Футболист отказался от спортивной карьеры из-за слишком маленького пениса

Атлет рассказал в документальном фильме, что маленький размер и насмешки коллег сломали его

31 января 2026, 07:35, ИА Амител

Спорт, соревнования / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Из-за личных комплексов, касающихся размера его полового органа, французский спортсмен отказался от планов стать профессиональным футболистом, сообщает Mirror.

Сику Ниакате, 34-летний режиссер, в юности грезил о подписании контракта с известным клубом "Манчестер Юнайтед", и его талант сравнивали с талантом звезды "Манчестер Сити" Яя Туре. Тем не менее он оставил надежды на спортивную карьеру из-за неспособности справиться со своими комплексами.

В документальной киноленте Dans le noir, les hommes pleurent ("В темноте мужчины плачут"), рассматривающей проблемы маскулинности, Ниакате поделился двумя травмирующими воспоминаниями. Первый эпизод произошел, когда его сестра во время конфликта в насмешку упомянула небольшой размер его полового органа. Во втором случае после игры друг предложил ему сравнить их пенисы и, увидев его, разразился смехом, воскликнув: "У тебя невероятно маленький член!"

Изменения в восприятии произошли лишь спустя время, благодаря личному опыту в отношениях. «Мои партнерши говорили: "О чем ты беспокоишься?" И это не мешало им получать удовольствие», — поделился он. Однако Ниакате подчеркивает, что хотя он чувствует уверенность в себе публично, в одежде, его обнаженное "я" ощущает себя гораздо менее уверенно.