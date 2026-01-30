НОВОСТИПроисшествия

Юный москвич решил поэкспериментировать и заточил свой половой орган в бутылке

К врачам он обратился быстро

30 января 2026, 18:08, ИА Амител

В Московской области молодой человек из Красногорска был госпитализирован, из-за того что его половой член застрял в пластиковой емкости. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Как утверждают врачи, 21-летний юноша поместил свой орган в полуторалитровую бутылку, после чего он заклинил в узком месте горлышка. Попытки самостоятельно исправить ситуацию не увенчались успехом, и он вызвал скорую помощь. На момент прибытия в медицинское учреждение отек увеличивался и представлял угрозу для нормального кровообращения.

Руководитель урологического отделения Петр Сысоев сообщил, что медицинские работники проводили манипуляции под спинальной анестезией. Урологи осторожно разрезали пластиковую бутылку вместе с горлышком и полностью высвободили ткани. Оперативное вмешательство прошло успешно, без каких-либо негативных последствий.

Комментарии 22

Avatar Picture
Гость

18:21:35 30-01-2026

Да уж , там ведь горлышко то всего ничего

Avatar Picture
гость

09:31:12 31-01-2026

Гость (18:21:35 30-01-2026) Да уж , там ведь горлышко то всего ничего ... Вооотт мне тоже интересно как в такое горлышко запихать умудрился, что- то не так у него с... ну вы поняли с чем, с размером вот.

Avatar Picture
Колхозан

18:25:29 30-01-2026

И процес спасения снимало мчс...

Avatar Picture
гость

18:51:38 30-01-2026

А что он хотел сделать с бутылкой своим органом, стесняюсь спросить?

Avatar Picture
Гость

19:54:17 30-01-2026

не пытайтесь повторить:)

Avatar Picture
Гость

20:08:48 30-01-2026

Однако в слове "заточил" очепятка ... Балбес свой шпенек для других целей в полторашку толкал...

Avatar Picture
Гость

20:51:58 30-01-2026

Так неинтересно. Думал отрежут

Avatar Picture
гость

09:33:21 31-01-2026

Гость (20:51:58 30-01-2026) Так неинтересно. Думал отрежут ... Че сразу резать, вы не хирург? Можно стесать лишнее или отрубить я плотник просто))

Avatar Picture
шкурыгина

21:51:29 30-01-2026

на донышке

Avatar Picture
Юрий

21:52:51 30-01-2026

Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» . Вот сдавал бы нормальные экзамены взял бы пятилитровку.

Avatar Picture
Гость

22:04:35 30-01-2026

Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посоветуете?

Avatar Picture
Пузырек

23:05:53 30-01-2026

Гость (22:04:35 30-01-2026) Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посо... Сметана, и все как по маслу)))

Avatar Picture
Гость

23:13:48 30-01-2026

Пузырек (23:05:53 30-01-2026) Сметана, и все как по маслу)))... Дык смэтана у крынке, а туда нэ лэзет... Ложкой доставать чо ли? Я про смэтану.

Avatar Picture
Гость

11:58:50 31-01-2026

Гость (22:04:35 30-01-2026) Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посо... сметаной помазать в ручную.

Avatar Picture
гость

22:27:25 30-01-2026

Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Может просто не пихать куда попало?? Не?

Avatar Picture
Гость

11:58:22 31-01-2026

Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Жертва ЕГЭ еще и с маломерным стрючком.

Avatar Picture
Musik

22:57:19 30-01-2026

- девочка, ты любишь соленые помидоры?
- нет, голова в банке застревает.
Классика жеж!

Avatar Picture
Гость

23:03:21 30-01-2026

Пить хотел

Avatar Picture
Элен без ребят

09:14:54 31-01-2026

дорогая редакция, почему в словосочетании "юный москвич" столько ошибок? правильно писать "малолетний дебил". запомните, пожалуйста.

Avatar Picture
Гость

12:32:05 31-01-2026

Элен без ребят (09:14:54 31-01-2026) дорогая редакция, почему в словосочетании "юный москвич" сто... За немосквич он, провинциал из Подмосковья.

Avatar Picture
ДМВ

12:28:22 31-01-2026

Как- то же вынимают- а то откуда столько бутылок возле автотрасс с содержимым?

Avatar Picture
Гость

18:00:44 31-01-2026

Даааа, с размером не повезло

