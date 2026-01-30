Юный москвич решил поэкспериментировать и заточил свой половой орган в бутылке
К врачам он обратился быстро
30 января 2026, 18:08, ИА Амител
В Московской области молодой человек из Красногорска был госпитализирован, из-за того что его половой член застрял в пластиковой емкости. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Как утверждают врачи, 21-летний юноша поместил свой орган в полуторалитровую бутылку, после чего он заклинил в узком месте горлышка. Попытки самостоятельно исправить ситуацию не увенчались успехом, и он вызвал скорую помощь. На момент прибытия в медицинское учреждение отек увеличивался и представлял угрозу для нормального кровообращения.
Руководитель урологического отделения Петр Сысоев сообщил, что медицинские работники проводили манипуляции под спинальной анестезией. Урологи осторожно разрезали пластиковую бутылку вместе с горлышком и полностью высвободили ткани. Оперативное вмешательство прошло успешно, без каких-либо негативных последствий.
18:21:35 30-01-2026
Да уж , там ведь горлышко то всего ничего
09:31:12 31-01-2026
Гость (18:21:35 30-01-2026) Да уж , там ведь горлышко то всего ничего ... Вооотт мне тоже интересно как в такое горлышко запихать умудрился, что- то не так у него с... ну вы поняли с чем, с размером вот.
18:25:29 30-01-2026
И процес спасения снимало мчс...
18:51:38 30-01-2026
А что он хотел сделать с бутылкой своим органом, стесняюсь спросить?
19:54:17 30-01-2026
не пытайтесь повторить:)
20:08:48 30-01-2026
Однако в слове "заточил" очепятка ... Балбес свой шпенек для других целей в полторашку толкал...
20:51:58 30-01-2026
Так неинтересно. Думал отрежут
09:33:21 31-01-2026
Гость (20:51:58 30-01-2026) Так неинтересно. Думал отрежут ... Че сразу резать, вы не хирург? Можно стесать лишнее или отрубить я плотник просто))
21:51:29 30-01-2026
на донышке
21:52:51 30-01-2026
Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» . Вот сдавал бы нормальные экзамены взял бы пятилитровку.
22:04:35 30-01-2026
Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посоветуете?
23:05:53 30-01-2026
Гость (22:04:35 30-01-2026) Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посо... Сметана, и все как по маслу)))
23:13:48 30-01-2026
Пузырек (23:05:53 30-01-2026) Сметана, и все как по маслу)))... Дык смэтана у крынке, а туда нэ лэзет... Ложкой доставать чо ли? Я про смэтану.
11:58:50 31-01-2026
Гость (22:04:35 30-01-2026) Юрий, вы очень опытный. А если "у крынку нэ лэзет", что посо... сметаной помазать в ручную.
22:27:25 30-01-2026
Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Может просто не пихать куда попало?? Не?
11:58:22 31-01-2026
Юрий (21:52:51 30-01-2026) Странно что никто не написал «что в этом тоже ЕГЭ виновато» ... Жертва ЕГЭ еще и с маломерным стрючком.
22:57:19 30-01-2026
- девочка, ты любишь соленые помидоры?
- нет, голова в банке застревает.
Классика жеж!
23:03:21 30-01-2026
Пить хотел
09:14:54 31-01-2026
дорогая редакция, почему в словосочетании "юный москвич" столько ошибок? правильно писать "малолетний дебил". запомните, пожалуйста.
12:32:05 31-01-2026
Элен без ребят (09:14:54 31-01-2026) дорогая редакция, почему в словосочетании "юный москвич" сто... За немосквич он, провинциал из Подмосковья.
12:28:22 31-01-2026
Как- то же вынимают- а то откуда столько бутылок возле автотрасс с содержимым?
18:00:44 31-01-2026
Даааа, с размером не повезло