Юный москвич решил поэкспериментировать и заточил свой половой орган в бутылке

К врачам он обратился быстро

30 января 2026, 18:08, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Московской области молодой человек из Красногорска был госпитализирован, из-за того что его половой член застрял в пластиковой емкости. Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Как утверждают врачи, 21-летний юноша поместил свой орган в полуторалитровую бутылку, после чего он заклинил в узком месте горлышка. Попытки самостоятельно исправить ситуацию не увенчались успехом, и он вызвал скорую помощь. На момент прибытия в медицинское учреждение отек увеличивался и представлял угрозу для нормального кровообращения.

Руководитель урологического отделения Петр Сысоев сообщил, что медицинские работники проводили манипуляции под спинальной анестезией. Урологи осторожно разрезали пластиковую бутылку вместе с горлышком и полностью высвободили ткани. Оперативное вмешательство прошло успешно, без каких-либо негативных последствий.