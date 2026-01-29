НОВОСТИОбщество

Высотка и шпиль. Как бы выглядел центр Барнаула по советскому генплану

На площади Сахарова должен был стоять 14-этажный Дом советов

29 января 2026, 20:04, ИА Амител

Дом советов под шпилем

В центре Барнаула могло стоять грандиозное здание в стиле сталинских высоток. Согласно послевоенному генплану 1951 года, на площади Сахарова должен был появиться 14-этажный Дом советов со шпилем — проект архитектора Георгия Кравцова.

История этого неосуществленного проекта драматична: еще в 1941 году под башню успели заложить фундамент, но война остановила работы.

«На старом фундаменте в 1956–1961 годах построили то четырехэтажное здание, каким мы его видим сейчас», — пояснил кандидат исторических наук Аркадий Контев.

Как бы мог выглядеть центр Барнаула, если бы амбициозный проект был завершен? Сегодня это легко представить с помощью нейросетей, которые "достраивают" исторические проекты. 

Барнаул недвижимость исторические здания

Комментарии 3

гость

21:27:32 29-01-2026

Точно лучше, чем сейчас, когда город застроен такими людьми у власти , которым никто не верит ни на грош.

Гость

21:40:48 29-01-2026

Намёк на то, что "невозможное - возможно"?
Встали рядом с фонтаном, посмотрели на здание напротив и ужаснулись? На вашей картинке почему-то не показано, как многоэтажки на заднем плане превратили Дом №59 в курятник.

Гость

11:47:12 30-01-2026

Зато сейчас Жилой комплекс и ЦУМ будут выше этой вашей избушки администрации. Так сказать приоритеты будут налицо. Даже мне как то стремновато наблюдать за происходящим, как будто вытерли ноги . Площадь большая можно еще загнать, Ленина убрать....

