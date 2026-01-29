Высотка и шпиль. Как бы выглядел центр Барнаула по советскому генплану

На площади Сахарова должен был стоять 14-этажный Дом советов

29 января 2026, 20:04, ИА Амител

Дом советов под шпилем

В центре Барнаула могло стоять грандиозное здание в стиле сталинских высоток. Согласно послевоенному генплану 1951 года, на площади Сахарова должен был появиться 14-этажный Дом советов со шпилем — проект архитектора Георгия Кравцова.

История этого неосуществленного проекта драматична: еще в 1941 году под башню успели заложить фундамент, но война остановила работы.

«На старом фундаменте в 1956–1961 годах построили то четырехэтажное здание, каким мы его видим сейчас», — пояснил кандидат исторических наук Аркадий Контев.

Как бы мог выглядеть центр Барнаула, если бы амбициозный проект был завершен? Сегодня это легко представить с помощью нейросетей, которые "достраивают" исторические проекты.