Суд рассмотрит апелляции по делу "барнаульского маньяка" в закрытом режиме

Журналистам и слушателям предоставят возможность присутствовать при оглашении вердикта Виталию Манишину

30 января 2026, 13:36, ИА Амител

Виталий Манишин в суде / Фото: amic.ru

19 февраля Алтайский краевой суд приступит к рассмотрению апелляционных жалоб по делу Виталия Манишина, получившего известность как "барнаульский маньяк". Как сообщает "МК на Алтае", процесс пройдет в закрытом формате — без доступа СМИ и посторонних слушателей.

По информации пресс‑службы краевого суда, разбирательство, вероятно, займет несколько заседаний: дело отличается большим объемом материалов, и апелляционной коллегии потребуется время для их детального изучения. При этом дата окончательного решения пока не определена.

Журналистам, однако, будет предоставлена возможность присутствовать при оглашении вердикта. В суде подчеркнули:

«Оглашение решения всегда в открытом формате, независимо от режима рассмотрения дела».

Напомним, 1 октября прошлого года Калманский районный суд признал 53‑летнего Виталия Манишина виновным в 11 убийствах девушек и женщин. Ему назначили 25 лет лишения свободы: первые семь лет — в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Среди жертв, согласно материалам дела, — пять абитуриенток Алтайского политехнического университета. Девушки пропали летом 2000 года в Барнауле, а их тела позднее обнаружили в Калманском районе. На тот момент преступника установить не удалось.

В конце октября адвокат Манишина подал жалобу, настаивая на отмене обвинительного приговора и полном оправдании подзащитного. Защита аргументирует свою позицию тем, что в показаниях Манишина усматривается самооговор.

При этом сам Манишин в ходе следствия признал вину, но в суде не подтверждал и не опровергал прежние заявления, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя). От участия в прениях он отказался, однако в последнем слове извинился перед родными жертв. Сам осужденный апелляцию не подавал.

В ноябре стало известно, что один из потерпевших — родственник убитой — также обжаловал приговор. Его требование — ужесточение наказания для Манишина.

Стоит отметить, что и первоначальное судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. СМИ допустили в зал лишь на этапе оглашения приговора.