Мадонну начали "отменять" на Украине из-за фото в советской шапке-ушанке
Певица появилась в образе с красной звездой на британском фестивале, вызвав волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей
30 января 2026, 09:11, ИА Амител
Певица Мадонна оказалась в центре скандала на Украине после того, как опубликовала фотографии в стилизованной под советскую шапке-ушанке с красной звездой. Снимки были сделаны на художественном фестивале ее подруги, художницы Трейси Эмин, в британском Маргейте, об этом сообщает Shot.
В украинском сегменте социальных сетей публикация вызвала волну критики. Пользователи обвиняют певицу в использовании "символики врагов", упрекают в нечувствительности к политической ситуации и заявляют о бойкоте ее творчества. В комментариях звучат и оскорбительные высказывания в адрес артистки.
Явление, известное как "кэнселинг" (отмена публичной личности), в данном случае связано с болезненным восприятием советской символики на фоне продолжающегося конфликта. При этом сама Мадонна, судя по контексту, использовала ушанку как элемент эпатажного образа для светского мероприятия, не делая политических заявлений.
