НОВОСТИОбщество

Мадонну начали "отменять" на Украине из-за фото в советской шапке-ушанке

Певица появилась в образе с красной звездой на британском фестивале, вызвав волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей

30 января 2026, 09:11, ИА Амител

Мадонна в шапке / Фото: madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Мадонна в шапке / Фото: madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мадонна оказалась в центре скандала на Украине после того, как опубликовала фотографии в стилизованной под советскую шапке-ушанке с красной звездой. Снимки были сделаны на художественном фестивале ее подруги, художницы Трейси Эмин, в британском Маргейте, об этом сообщает Shot.

В украинском сегменте социальных сетей публикация вызвала волну критики. Пользователи обвиняют певицу в использовании "символики врагов", упрекают в нечувствительности к политической ситуации и заявляют о бойкоте ее творчества. В комментариях звучат и оскорбительные высказывания в адрес артистки.

Явление, известное как "кэнселинг" (отмена публичной личности), в данном случае связано с болезненным восприятием советской символики на фоне продолжающегося конфликта. При этом сама Мадонна, судя по контексту, использовала ушанку как элемент эпатажного образа для светского мероприятия, не делая политических заявлений.

Знаменитости

Комментарии 6

Avatar Picture
Медведь-шатун

09:26:26 30-01-2026

Ну так то Зеля в Русский КВН играл Я считаю - зашкваренный хлопец, руки ему не подавать, место его под шконкой около параши....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:03 30-01-2026

Медведь-шатун (09:26:26 30-01-2026) Ну так то Зеля в Русский КВН играл Я считаю - зашкваренный х... За Зелю , за комент сколько сейчас платят ?
Тож хочю где надо и не надо про Зелю писать

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:37 30-01-2026

Гость (09:52:03 30-01-2026) За Зелю , за комент сколько сейчас платят ?Тож хочю где ...
15 рублей без НДС, обращаться в Лахта-центр

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:49 30-01-2026

Дурной пример заразителен!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:18 30-01-2026

Не имеет никакого права носит такую шапку...Украины не будет!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:42:39 30-01-2026

А ей идёт!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров