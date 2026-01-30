Мадонну начали "отменять" на Украине из-за фото в советской шапке-ушанке

Певица появилась в образе с красной звездой на британском фестивале, вызвав волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей

Певица Мадонна оказалась в центре скандала на Украине после того, как опубликовала фотографии в стилизованной под советскую шапке-ушанке с красной звездой. Снимки были сделаны на художественном фестивале ее подруги, художницы Трейси Эмин, в британском Маргейте, об этом сообщает Shot.

В украинском сегменте социальных сетей публикация вызвала волну критики. Пользователи обвиняют певицу в использовании "символики врагов", упрекают в нечувствительности к политической ситуации и заявляют о бойкоте ее творчества. В комментариях звучат и оскорбительные высказывания в адрес артистки.

Явление, известное как "кэнселинг" (отмена публичной личности), в данном случае связано с болезненным восприятием советской символики на фоне продолжающегося конфликта. При этом сама Мадонна, судя по контексту, использовала ушанку как элемент эпатажного образа для светского мероприятия, не делая политических заявлений.