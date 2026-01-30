Пациентов интерната в Кузбассе кормили хлебом, который грызли крысы
Персонал учреждения был вынужден использовать испорченные продукты для приготовления пищи под угрозой увольнения
30 января 2026, 11:22, ИА Амител
В Прокопьевском психоневрологическом доме‑интернате Кемеровской области зафиксированы масштабные нарушения санитарных норм и условий содержания постояльцев.
По данным телеграм-канала "Shot Проверка", в учреждении царила критическая антисанитария: крысы поедали хлеб, а тараканы свободно перемещались по столовой и даже по посетителям.
Ситуация усугублялась тем, что персонал вынужден был использовать испорченные продукты для приготовления пищи — отказ грозил увольнением по статье. Тяжелые работы, включая разгрузку продовольствия, возлагались на проживающих в интернате.
При этом и пациенты, и сотрудники регулярно жаловались на недоедание. Трагическим следствием таких условий стала гибель нескольких человек от истощения в 2018 году.
Парадоксально, но в январе текущего года интернат заключил госконтракт с местным хлебозаводом на 10 миллионов рублей — по расчетам, на одного постояльца должно было приходиться около 150 кг хлеба в год.
Однако поставщики неоднократно указывали на антисанитарию в складских помещениях. При этом официальные проверки не подтвердили обвинений в краже продуктов, выдвигавшихся в адрес поваров.
Напомним, за январь 2026 года в интернате зафиксировано девять смертей постояльцев, трое из которых скончались от вирусной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование выявило серьезные нарушения санитарных норм, недопустимо низкий температурный режим в помещениях и факты кормления подопечных некачественной пищей.
Инцидент привлек внимание общественности не только из‑за масштабов нарушений, но и потому что Кемеровская область ранее уже оказывалась в центре скандалов — в частности, из‑за резонансного дела о "роддоме смерти" в Новокузнецке.
11:33:18 30-01-2026
Ужас, это не интернат, это концлагерь для душевнобольных, к животным лучше относятся в нашем обществе, а душевнобольных содержат в ужасных условиях, собственника надо посадить .
11:42:34 30-01-2026
А почему никто не сидит и не снят с должности за несоответсвие ?
За такое в свое время к стеночке ставили.
11:51:51 30-01-2026
это частная шаражка.
такие бичевни никак не контролируются и инспектируются.
и так не только в кемеровской области.
просто там полыхнуло и об этгм мы узнали.
11:53:36 30-01-2026
Может Губера уже пора снять безобразие такое твориться.
12:42:54 30-01-2026
Гость (11:53:36 30-01-2026) Может Губера уже пора снять безобразие такое твориться.... Его низзя снимать.
12:12:32 30-01-2026
так там чума! Хорошо еще что она не перешла в легочную форму. Сейчас бы уже города вымирали
13:20:54 30-01-2026
Понятно, пациенты нездоровые. А сотрудникам что мешало обратиться в ту же прокуратуру по фактам этого всего?
13:55:56 30-01-2026
А Вы думаете в сетях где вы отдаете деньги за хлеб крысы его не грызут? Грызут еще на производстве, а потом их сородичи грызут уже ночью с прилавков.
14:18:46 30-01-2026
При этом и пациенты, и сотрудники регулярно жаловались на недоедание. Трагическим следствием таких условий стала гибель нескольких человек от истощения в 2018 году
И ни одна чиновничья задница не пошевелилась? Или взятки всё же брала? Вряд ли без взятки обходилось.
14:51:55 30-01-2026
бедные люди... и так им досталось, еще и отношение, как к мусору :\
15:50:13 30-01-2026
И что губер снова скажет, что пациенты сами виноваты. В кутузку его самого на такой рацион, глядишь похудеет.