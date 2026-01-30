Пациентов интерната в Кузбассе кормили хлебом, который грызли крысы

Персонал учреждения был вынужден использовать испорченные продукты для приготовления пищи под угрозой увольнения

30 января 2026, 11:22, ИА Амител

Крыса ест хлеб / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Прокопьевском психоневрологическом доме‑интернате Кемеровской области зафиксированы масштабные нарушения санитарных норм и условий содержания постояльцев.

По данным телеграм-канала "Shot Проверка", в учреждении царила критическая антисанитария: крысы поедали хлеб, а тараканы свободно перемещались по столовой и даже по посетителям.

Ситуация усугублялась тем, что персонал вынужден был использовать испорченные продукты для приготовления пищи — отказ грозил увольнением по статье. Тяжелые работы, включая разгрузку продовольствия, возлагались на проживающих в интернате.

При этом и пациенты, и сотрудники регулярно жаловались на недоедание. Трагическим следствием таких условий стала гибель нескольких человек от истощения в 2018 году.

Парадоксально, но в январе текущего года интернат заключил госконтракт с местным хлебозаводом на 10 миллионов рублей — по расчетам, на одного постояльца должно было приходиться около 150 кг хлеба в год.

Однако поставщики неоднократно указывали на антисанитарию в складских помещениях. При этом официальные проверки не подтвердили обвинений в краже продуктов, выдвигавшихся в адрес поваров.

Напомним, за январь 2026 года в интернате зафиксировано девять смертей постояльцев, трое из которых скончались от вирусной инфекции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование выявило серьезные нарушения санитарных норм, недопустимо низкий температурный режим в помещениях и факты кормления подопечных некачественной пищей.

Инцидент привлек внимание общественности не только из‑за масштабов нарушений, но и потому что Кемеровская область ранее уже оказывалась в центре скандалов — в частности, из‑за резонансного дела о "роддоме смерти" в Новокузнецке.



