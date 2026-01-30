В Барнауле открыли движение на площади Свободы после демонтажа новогоднего городка

Проспект Социалистический от Ползунова до Пушкина снова доступен для транспорта

30 января 2026, 20:07, ИА Амител

Площадь Свободы / Фото: barnaul.org

Движение транспорта на площади Свободы в Барнауле восстановлено. Администрация города сообщила об окончании работ по демонтажу главного новогоднего городка, который располагался там с 5 декабря.

Теперь открыт проезд по участку проспекта Социалистического — от улицы Ползунова до улицы Пушкина. Работы по разборке праздничных конструкций начались 26 января и завершились чуть раньше первоначального плана (демонтаж планировали закончить 31 января).

Для сравнения: новогоднюю елку на площади Сахарова, в традиционном месте установки главного символа праздника, убирали сразу после старого Нового года — 14 января.