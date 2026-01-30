Каждый пятый заемщик ВТБ в 2025 году погасил ипотеку досрочно

Граждане стали активнее вносить платежи свыше установленных графиком

Каждый второй заемщик, оформивший ипотеку на рыночных условиях в 2025 году, регулярно делал частичные досрочные выплаты, а каждый пятый полностью погасил кредит. Для сравнения: в 2024 году только один из десяти договоров был закрыт полностью. Такие данные анализа клиентской активности представил ВТБ.

Спрос, несмотря на условия

Хотя в прошлом году основной объем кредитования был обеспечен программами государственной поддержки, а интерес к рыночной ипотеке снизился, она все равно оставалась востребованной.

В 2025 году около 8,3 тысячи человек оформили ипотеку на рыночных условиях в ВТБ. Средний размер первоначального взноса составил более 50% (в сравнении с 30% в 2023 году), а средняя сумма кредита за два года уменьшилась примерно на 20%, достигнув 3,3 млн рублей.

Досрочное погашение

Многие граждане, оформляя кредит, планировали его погасить быстрее установленного банком срока. Более 54% заемщиков вносили платежи в среднем в пять раз быстрее, чем предусматривал график. При этом доля тех, кто осуществлял регулярные частично досрочные платежи, снизилась по сравнению с прошлым годом. А средняя сумма и частота таких платежей, наоборот, увеличились.

В 2025 году граждане направили около 8 млрд рублей на частичное или полное досрочное погашение долга перед банком по рыночной ипотеке. На статистику полного закрытия долга, помимо стремления быстрее избавиться от долговых обязательств, также оказало влияние рефинансирование. Этот инструмент для снижения финансовой нагрузки стал пользоваться растущим интересом начиная со второй половины прошлого года.

Совсем другой подход показали люди, которые взяли ипотеку по госпрограммам. Здесь, напротив, стало меньше досрочно гасивших кредит частично (29% в 2025 году против 46% в 2024-м). А тех, кто полностью выплатил ипотеку раньше срока, почти не было.

«В новых условиях для заемщиков с рыночной ставкой досрочное погашение выступает тактическим ответом на ее высокую стоимость. Льготные программы снимают необходимость в спешке, позволяя направлять свободные деньги на вклады или другие инструменты инвестиций», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

В этом году эксперты банка прогнозируют улучшение доступности рыночной ипотеки. Если ключевая ставка будет снижаться дальше, интерес к ней возрастет, что приведет к равенству между государственными и рыночными программами в общей структуре ипотечных продаж.

